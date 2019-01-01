渴望圆梦 玛塔梦想巴西再进世界杯决赛

巴西女足前锋玛塔表示，当她带领自己的球队前往法国时，竞争和以往一样激烈。

玛塔梦想着进入女足世界杯决赛，尽管这位巴西球星对卫冕冠军美国和澳大利亚持谨慎态度。

巴西将由六届国际足联世界足球小姐玛塔带队出征法国，桑巴军团将在C组迎战世界杯热门球队澳大利亚、牙买加和意大利。

玛塔和巴西是2007年世界杯的亚军，四年前，三届美洲杯女足冠军在十六强被淘汰，2011年她们则进入了八强。

所有的目光都将集中在众星云集的美国队和澳大利亚队身上，但是玛塔——以15球保持世界杯进球最多纪录的球员——告诉Omnisport：“我们不能再只关注一两支球队了。所有运动员都准备得更充分。很难只谈论美国和澳大利亚。其他球队也有很高的水平，但毫无疑问，如果我们面对美国和澳大利亚，和她们比赛将是非常具有挑战性的。”

在6月9日对阵牙买加的首场比赛后，巴西将在四天后的蒙彼利埃迎战澳大利亚。

澳大利亚在2015年在十六强击败巴西，拥有球星前锋萨姆·科尔的她们被认为是对美国夺冠的真正威胁。

在被问及澳大利亚队时，奥兰多骄傲队前锋玛塔说:“他们是如此强大。但这是世界杯，一切都有可能发生。一切将由细节决定。澳大利亚可以走得很远，但她们跟巴西一个组，我敢肯定我们不会让他们的过得容易。她们能进入决赛，但我希望她们不能，巴西能做到。”

玛塔保持着世界杯进球最多的纪录，领先于前美国前锋阿比·瓦姆巴赫和前德国国家队队员比尔吉特·普林茨。

33岁的玛塔在谈到自己在世界杯上的15个进球时说:“能参加世界杯，我感到非常兴奋。这是我全力以赴争取更多进球的又一个理由，这对我激励很大。”

被认为是最伟大的女足运动员的玛塔补充说:“我很自豪能成为我所做事情的参照，你可以接触到孩子们，他们以你为榜样。当我在球场上的时候，我想到这一切，并努力做到最好。我的动力来自我的日常生活，然后上帝给了你这个礼物。我的生活一直被信念和坚持所感动，结果自然而然就会到来。我和我的队友以及我的对手分享这些奖项，因为她们让我成为一名更好的球员。”