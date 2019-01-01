王者霸气 罗伯逊：没有球队愿意抽中利物浦

苏格兰国脚意识到红军将在十六强中面临严峻的考验，但他也意识到他的球队是许多人想要避开的。

在进入欧冠十六强之后，安迪·罗伯逊相信没有人会想要面对利物浦。

在周二晚上对阵萨尔茨堡的比赛前，红军知道如果输掉这场比赛，他们很可能会被淘汰，但在红牛竞技场上，他们的职业表现令人印象深刻，以2-0取胜。

至少可以说，利物浦在克洛普治下的欧洲纪录令人印象深刻。在德国人的带领下，他们还没有输掉一场两回合的比赛，他们在2016年打入欧罗巴联赛决赛，并在过去两个赛季背靠背进入欧冠决赛。

这意味着他们将在周一的十六强抽签中成为其他球队想要避开的球队——罗伯逊完全清楚这一点。

“这就是我们在过去两年创造的氛围。”苏格兰人说：“我们是一支两次进入决赛的球队，我们在这项比赛中受到尊敬。”

“也许在我们进入决赛的第一个赛季，我不认为我们真的被尊重，直到四分之一决赛之后，我们去了波尔图，把他们横扫出局。我们那时没有得到应有的尊重。现在，我们知道我们在欧洲受到尊重。”

“没有人会想要抽到我们，但每个进入十六强的人都会有所幻想。这是最艰难的比赛。你遇到的球队都很优秀，他们会为自己感到骄傲。每个人都一样。每个人都有信心。当你进入十六强的时候，你会看到一些细节。”

“我们知道现在我们是冠军，每个人都想打败我们。这是我们必须处理的问题，希望我们能处理好。但是从现在到16强还有40场比赛，所以我们会担心到时候的情况。”

当被问及他是否相信利物浦现在在欧洲有“恐惧因素”时，罗伯逊说：“我们不这么认为。我们尊重每一个对手，但我们知道，根据我们过去两年的表现，没有人想和我们比赛。这一点很清楚，但我们必须继续证明这一点。

“我们不能指望这一点。我们需要不断证明为什么人们不想和我们比赛，但到目前为止，我们做到了。我们将等待抽签结果，看看十六强要踢谁。我们知道这将是艰难的，但我们期待挑战，因为我们想在这次比赛中走得更远，我们已经迈出了一大步。”

罗伯逊还赞扬了纳比·凯塔的表现，凯塔连续两场首发并取得进球，并获得了全场最佳球员奖。

“我们的阵容很有实力。”罗伯逊说：“不幸的是，这个赛季纳比受伤了，这让他缺席了一段时间，他回来了，在中场表现得很好。”

“他在过去的两场比赛中都有机会，他表现得非常出色。他增加了我们的选择，这是我们需要创造的。纳比复制了球队精神。他是周六比赛的最佳球员，今晚他同样表现出色。愿这种情况长期持续下去。”