王大雷：国家荣誉永远第一 伤势已基本痊愈

对于王大雷而言，能够入选亚洲杯大名单有些幸运，坦言有些念家的他强调国家荣誉永远第一。

正在阿联酋进行备战的国足门将王大雷在最近的一场训练课后接受了媒体的采访，在此期间他谈到了自己的念家、郭全博以及球队的赛前准备等问题。

——作为年轻门将，他有没有跟你交谈这次的一些收获

王大雷：“首先，对于小郭来说，这是他职业生涯最好的一个经历吧，不管是留下来还是离开这个团队。当然， 也比较遗憾，这个对他以后的职业生涯中肯定会是最美好的一段。”

——明天就要进入到官方训练了，今天大家练得怎么样？

王大雷：“状态啊各方面都不错，也有很高的积极性。”

——你怎么看首场比赛？

王大雷：“首先我觉得要认真对待，不管对手是哪只球队。我们以一个很低的姿态去面对对手，首先我觉得也要打出我们自己的精气神。主要是态度很重要。”

——你的伤势现在怎么样？

王大雷：“应该没什么问题吧。今天也跟球队一起合练，对抗啊各方面都没什么太大问题。”

——中国队准备好了吗？

王大雷：“都来了那还有什么好说的呢是不是。”

——总结一下最近一段时间的训练吧

王大雷：“就是有点想家，但是我觉得不管在什么时候国家荣誉都是在第一位。我们也会全力以赴，做我们该做的事。”

过去的一年对王大雷来说并不容易，因伤错过了绝大部分的联赛，如果不是曾诚意外受伤，接近伤愈复出的他已基本确定无缘本届亚洲杯。