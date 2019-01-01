猛将如云 兰帕德：我不会根据国家队生涯选人

法国前锋本赛季在比赛时间上尤其挣扎，随着2020年欧洲杯的临近，他将迫切需要上场时间。

在法国队主帅迪迪埃·德尚要求奥利维耶·吉鲁在斯坦福桥的比赛时间增加后，弗兰克·兰帕德说他不能把球员的国家队生涯作为他在切尔西的阵容选择标准。

吉鲁和米希·巴舒亚伊本赛季都在兰帕德的球队中作为替补，经验尚浅的塔米·亚伯拉罕成为球队主力，但巴舒亚伊在周中的联赛杯中获得进球。

22岁的亚伯拉罕在15场比赛中打入9球，巴舒亚伊在9场比赛中打入7球，而三大中锋中资历最深的吉鲁在6场比赛中只有1个进球，其中只有两场比赛的出场时间超过半个小时。

“这对我和他们（国家队教练）来说都很困难。”兰帕德说：“我们都有自己的工作，所以我不考虑这个问题。我必须照顾所有的球员。我必须挑选阵容，因为我认为这是为了切尔西最好的一面，他们也会为自己的国家这么做。我有三个前锋可以选择，我必须做出选择。我对他们的态度没什么可抱怨的。”

吉鲁的合同将在明年夏天到期，以目前的状态，他似乎不太可能急于延长他的合同。他现在希望竞争2020年欧洲杯在法国队内的位置，所以他离队的传言也是甚嚣尘上。

“我总是和那些说不想为俱乐部踢球的球员交谈，不管他们是谁。”兰帕德补充道：“在这个问题上，我会和他们进行清晰而诚实的对话。我们还没有到那个地步，所以现在还不能讨论这个问题。”

虽然巴舒亚伊在英超联赛中表现不佳，只在短暂地替补出场过五次，但他在联赛杯上的状态很好，在欧冠对阵阿贾克斯的比赛也打入制胜球。

“他喜欢进球。”兰帕德说：“这对一个前锋来说可能听起来很简单，但我看到有些人并不那么喜欢它。他很喜欢。”