猖狂！罚丢点球后 拉什福德的壁画遭到种族主义者恶意破坏

在温布利大球场的欧洲杯决赛罚丢点球后，拉什福德的壁画遭到了破坏。

曼联球星拉什福德的壁画在他罚丢点球后遭到球迷恶意破坏。

英格兰在欧洲杯决赛中点球不敌意大利，拉什福德罚丢了点球，赛后他和同样罚丢点球的桑乔以及萨卡都在网络上遭到种族歧视攻击。

不仅如此，拉什福德在曼彻斯特威辛顿街头的壁画还遭到了破坏，这幅壁画由街头艺术家Akse与当地社区组织“威辛顿墙”合作创作，威辛顿墙的联合创始人埃德-威拉德对于这一事件表示失望。

威拉德说道：“看到壁画被破坏之后，我立刻就出来尝试修复它，并把无法修复的地方遮盖起来，希望我们很快能请Akse来把壁画补上。”

“昨天我们敢于梦想，虽然我们的希望破灭了，但醒来听到壁画被破坏的消息更让我压抑，种族主义似乎越来越猖狂了。”

曼联名宿加里-内维尔也谈到了种族歧视的事情，他说道：“过去一个月球员一直在比赛前单膝跪地，希望消除种族主义，但这一切都被我们的政府官员所嘲笑。”

“所以很不幸，我早就料到会有这样的事情发生，因为种族主义存在，而且被首相本人所提倡。”

“当萨卡、拉什福德和桑乔罚丢点球的那一刻，我就知道第二天醒来会看到种族歧视的头条新闻。”