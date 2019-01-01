狼队队长为过人王发声：每支球队都在针对他

这名后卫认为其他球队正在策划战术，试图阻止这名闪电般的攻击手。

狼队队长康纳·考迪对他的队友阿达马·特劳雷的遭遇表示了失望。

这名26岁的球员分享了他对其他球队盯上这名边锋的看法。周日下午狼队在主场1-2负于托特纳姆热刺，特劳雷打进了他本赛季的第三个进球。

特劳雷是本赛季英超联赛中被犯规最多的球员，考迪认为这不是巧合。

据《每日邮报》报道，他说：“很多球队都联合起来对付他，先是一个球员，然后是另一个。托特纳姆很聪明，知道不同的球员对他犯规有多么不同，但从我们的角度来看，看到这种情况的发生很难受。”

“他们（热刺）在分散事情。这就是我们认为令人失望的地方。这显然是他们说过然后实施的事情。这很难接受，因为他每次都能击败防守他的人。”

“每场比赛我们都会和裁判交谈。他们说他们对此无能为力，因为他们正在给黄牌，但不是红牌。我知道他们是怎么来的，这不是一张红牌。”

在欧联杯抽签中，狼队对阵西班牙人，这将增加他们本已繁忙的赛程。

考迪相信像特劳雷这样的球员在更大的比赛中是必不可少的。

“他真的很难防。如此强大和迅速。本赛季到目前为止，他的表现绝对是非凡的。”他解释道：“他有时势不可挡。球队无法阻止他。你看到他在那里和世界级的球员对抗。但与此同时，我们也很沮丧，因为他创造了太多东西，当他超过其他球员时会被放倒，这让人失望。”

“他是一名出色的球员，真的。他是个了不起的球员。他在训练方面很努力。你可以看到他每天都在听主教练讲话。你可以看到他每天都在进步。”