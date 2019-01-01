狼队遭遇沉重打击 后卫博利训练中脚踝受伤

这名后卫在为周日与纽卡斯尔的英超比赛做准备时受伤，他可能会缺席一段时间。

在周六的训练中，狼队后卫威利·博利的脚踝疑似骨折，这对狼队来说是个沉重的打击。

博利没有随队参加周日客场对阵纽卡斯尔的比赛。

在接受进一步的检查后，医生会对28岁的球员做出全面的诊断，并决定是否需要手术。

“不幸的是，在训练中，博利的左脚踝严重受伤。”狼队的医疗主任菲尔·海沃德说。

“初步检查显示他的腓骨骨折，未来几天他将接受进一步的检查。如果需要手术，手术将在下周进行。”

博利是主教练努诺·埃斯皮里托·桑托本赛季的关键球员，在狼队的9场英超联赛中首发了8场。而上赛季他也参加了36场顶级联赛。

本月早些时候，他在狼队客场战胜贝西克塔斯的欧联杯比赛中攻入制胜一球，帮助球队在一个多月的时间里保持了7场不败。

本周有报道称俱乐部希望与博利签下一份新合同。

在经历了一个令人失望的赛季开始后，狼队自从上个月在主场0-1输给布拉加之后，至今保持不败。这位28岁的球员对球队的成功起到了至关重要的作用，帮助球队在对阵沃特福德、贝西克塔斯和曼城的胜利中保持了零封。

排名13的他们将前往圣詹姆斯公园，挑战落后他们3分的纽卡。

这两家俱乐部本赛季只有两场联赛胜利，但努诺·桑托希望在他们最近的欧战胜利后再赢一场。

博利的中卫队友瑞安·贝内特也将缺席对纽卡斯尔的比赛。他在最近与南安普顿的联赛中被迫提前下场，腹股沟的伤势还在恢复中。

“莱恩·贝内特的内收肌伤势恢复得很好，”海沃德补充道。“他现在已经开始了户外恢复训练，他将在接下来的几天里回到训练场。”