狼队英超首胜瓜迪奥拉 曼城卫冕之旅举步维艰

卫冕冠军周六在伊蒂哈德球场度过了难得的倒霉日子，阿达玛·特拉奥雷的两粒进球让他们遭受了令人震惊的失败。

瓜迪奥拉见证了他的曼城队在他的指导下的第一个不受欢迎的记录，英超卫冕冠军在主场0 - 2输给了狼队。

蓝军在伊蒂哈德球场与努诺的球队进行了一场比赛，希望能够缩小与领头羊利物浦的差距。

不过，在阿达玛·特拉奥雷(Adama Traore)精彩的梅开二度后，这一差距仍保持在8分。

狼队在80分钟内阻挡了曼城队的进攻，并在最后时刻取得了进球。

瓜迪奥拉只能眼睁睁地看着他的球队在卫冕英超冠军的道路上再次失足。

他之前只看到过他的球队在主场三次以0比1落后。

然而，斯托克城、曼联和哈德斯菲尔德都从这些比赛中有所收获。

在加泰罗尼亚教练的带领下，曼城首次在伊蒂哈德球场0-1失利。

曼联是上一个完成这一壮举的对手，但是他们在德比中的胜利是在曼努埃尔·佩莱格里尼统治曼城的最后时刻到来的。

最近几年，狼队的主教练努诺已经被证明是瓜迪奥拉的眼中钉。

曼城的老板在与这位葡萄牙战术家执教狼队期间的交手只有过一次胜利。

很少有人能像他那样经常让这位前巴萨和拜仁慕尼黑的主教练感到失望。

事实上，只有罗纳德·科曼和现任利物浦主帅尤尔根·克洛普有更好的记录。

然而，狼队自从回归英超以来，已经证明了他们不仅仅是豪门眼中的猎物。

他们在与所谓的“六强”的交手中表现得毫不畏惧，并因此获得了不少积分。

在目前的赛季中，他们起步缓慢，但现在他们在国内外赛场上都很活跃。

狼队带着愉快的心情进入到了国际比赛日，但是曼城有很多问题要回答。

他们现在有两个星期的时间来仔细考虑他们最近的挫折，并拼凑出一个计划来缩小他们与榜首利物浦之间的差距。

上个赛季他们有能力拖住红军，但是在8场比赛落后领头羊8分，他们知道在2019- 2020赛季将面临一个巨大的挑战。