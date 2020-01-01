狼队神锋父亲：吉梅内斯觉得豪门传闻真的很酷

这位深陷转会传闻的狼队前锋并没有迷失自我，尽管他认为转会这些豪门会很酷。

劳尔·吉梅内斯的父亲承认，自己的儿子认为曼联和尤文图斯这样的俱乐部很“酷”，尽管如此，这名狼队的前锋还没有进行过任何转会谈判。

这位墨西哥国脚在2019- 2020赛季的表现非常出色，在代表狼队出战的各项比赛中，攻入了22粒进球，创造力自己的最佳进球记录。

这些努力，以及上赛季他所取得的17个进球，证明了希门尼斯有能力在豪门立足。正因如此，近期一直有传闻称，欧洲各大豪门都向他投去了赞赏的目光。

其他球队

狼队并不排斥放走这位29岁的高产前锋，希门尼斯也承认自己很难拒绝来自皇家马德里或巴塞罗那的邀请。

来自阿森纳、切尔西和曼联等俱乐部的报价可能会让他继续留在英格兰，不过转会到意大利和德国也一直在讨论之中。

老希门尼斯表示，他的儿子很享受成为关注的焦点，但他也急切地指出，在这个赛季还有很多比赛要踢的情况下，现在去讨论离开狼队是不可能的做法。

他对媒体表示:“劳尔总是说这是一件很酷的事情(听到这样的兴趣)。”

“他在他的俱乐部很开心，他希望能帮助球队晋级下赛季的欧冠或者欧联杯。对他来说，目前发生的一切都是非常令人满意的，听到这些评论非常酷。”

“现在是谣言满天飞的时候，希望下个月联赛能重新开始，这就是我们现在的处境。其余的，什么也没有。他只评论了他看到的新闻，但目前什么都没有。

“以后，如果有什么不同，我们会一起看到。但现在，是的，这些东西只是猜测和谣言。”

希门尼斯之前曾在西甲效力于马德里竞技，他在谈到自己身处的转会谣言时表示:“我是通过社交媒体了解到(转会)的。他们已经让我去了皇家马德里、切尔西、曼联、阿森纳，每天都有新的球队想要我。”

“我必须保持冷静。如果他们在谈论我，那是因为我表现得很好。我想继续留在英国。我很高兴自己适应了这里，我喜欢留在英超的想法。”

“如果你告诉我，明天会有来自皇家马德里或巴塞罗那的报价，很明显，你不会放过这样一个机会，但如果我留在这里，我会努力为球队争取欧冠资格。”