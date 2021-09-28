狼队前锋重伤复出时隔近一年破门 队友感叹：他还是原来的他

这位狼队后卫在看到队友时隔366天打进第一个进球后，对这位队友大加赞扬

康纳-考迪表示，劳尔-希门尼斯从可怕的伤病中恢复表现出了勇气和勇气，并称希门尼斯的缺席对狼队的每个人都是沉重的打击”

希门尼斯在去年11月对阵阿森纳的比赛中受到了重伤，他在与大卫-路易斯的头部碰撞后头骨开裂。

由于接受了深入的康复治疗，这位墨西哥前锋错过了2021-22赛季剩下的比赛，但他在新赛季开始时再次回到了狼队的锋线上，并在周日再次取得进球。

考迪说道：“我为他所经历的一切、他所做的事、他如何度过难关、他所表现出来的性格、他的勇气和勇气感到骄傲，他的进球还是原来希门尼斯的那种进球，在他受伤之前，我们已经习惯了这种进球。”

“伤病对每个人都是沉重的打击，所以看到他再次进球是绝对不可思议的，他真的应该得到这一切。他每周训练都非常努力，自从复出后他就一直在努力完成比赛，这是一个多么伟大的进球啊。”

“我们从来没有质疑希门尼斯会回到昔日状态，无论如何，我们都相信他，在我们眼里他是世界上最好的前锋之一，我们很幸运能拥有他，我们看到了他是怎么做的，一个进球，他所能得到的任何东西对我们来说都是巨大的，但是像这样的进球证明了他的能力。”

“我从来没有觉得他已经不是原来的希门尼斯了。他每天都去训练，每天都全力以赴，就像我们更衣室里的每个人一样。和他合作绝对是一件愉快的事，我们很幸运能拥有他。”

希门尼斯在进球后则表示：“我为此付出了努力，但我还会继续努力。我想完成这个谜题。我是如此渴望这个进球，而现在我已经得到了回报。”