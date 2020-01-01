狼队决心留下希门尼斯 并期待中国球员加盟

这名备受好评的前锋曾与红魔和西班牙的球队联系在一起，他是狼队未来计划的关键部分。

劳尔·希门尼斯已经引起了曼联和西甲的兴趣，但是狼队决心留住这名球员，因为他们现在的墨西哥球迷是英国球迷的5倍。

这位备受好评的前锋在2018年夏天从本菲卡租借到狼队。

在他的处子赛季中，他打进了17个英超进球，俱乐部破纪录地以3000万英镑触发永久转会选项。

其他球队

希门尼斯本赛季又有20个进球，据说他的表现吸引了老特拉福德和西班牙的兴趣。

然而，狼队并没有打算与这位28岁的前锋分手，因为他已经成为了他们球场内外未来计划的一部分。

俱乐部的市场总监拉塞尔·琼斯告诉《Excelsior》：“我们想要留住劳尔。狼队的董事会非常清楚他对市场营销和商业战略的影响，所以我希望未来能带来更多的墨西哥人。”

琼斯补充道：“劳尔的影响从他与俱乐部签约那天就开始了。在过去的18个月里，我们在墨西哥的粉丝增长了500%。现在我们的墨西哥球迷是英国球迷的五倍，这真是太神奇了。”

“这就是我们必须把足球和营销分开的地方，因为它们是两码事。”

“足球总是在寻找世界上最好的球员。劳尔是一个墨西哥人的事实是一个意外的收获，但他能为球队效力是因为他是一名出色的球员。”

“从营销的角度来看，我希望有一名来自印度的球员，一名来自中国，但足球是第一位的，所以一开始我们认为他们是好球员，如果他们来自我们可以建立球迷基础的国家，这对我和营销团队来说都是非常好的。”