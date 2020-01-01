狼队主帅谈希门尼斯离队传闻：转会窗一切皆可能

这位28岁的球员是英超最受欢迎的球员之一，但是他的教练已经承认他可能会离开俱乐部。

狼队努诺·埃斯皮里托·桑托承认关于劳尔·希门尼斯转会曼联的传闻对他来说是个新闻，但是他不能保证墨西哥国脚会留在莫里纽克斯球场。

自从2018年从本菲卡租借到英超后，这位28岁的球员在英超度过了一段高产的时期，帮助球队进入了欧罗巴联赛。

在周六足总杯第三轮对阵曼联的比赛中，他替补出场。然而就在几个小时前，有报道称他将意外转会到老特拉福德，索尔斯克亚希望加强他的中锋地位。

红魔没有成功得到他们的头号目标哈兰德，后者已经签约多特蒙德。

上个赛季狼队的最佳球员希门尼斯如果离队，对狼队来说是一个巨大的损失，他的教练补充说狼队很高兴能拥有他。

当被问及他的球队在与曼联的比赛后是否操作转会时，努诺回答说：“这是我第一次听说。奥莱没有提到那件事。但是转会窗口是敞开的。当它开放时，任何事情都可能发生。（但）我们很高兴有劳尔。”

索尔斯克亚自己也对这种猜测含糊其辞，他提到了有多少球员可能会加盟曼联。

“（他）是另一个我们联系在一起的好球员。”他补充道：“他上场了，表现得很好，（但）我无法对这些情况发表评论。”

然而努诺·桑托似乎证实了帕特里克·库特罗内在俱乐部的日子已经屈指可数了，因为这位前米兰球员又一次错过了周末的比赛。到目前为止，他只踢了12分钟的英超联赛。

“昨天我和帕特里克谈得很愉快。”他的教练说：“我们决定让他今晚不参加比赛。让我们拭目以待吧。也许会发生一些事情。”