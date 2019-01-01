狼队主帅不满VAR：我们没进球蓝狐球迷庆祝什么

这位葡萄牙主帅在对莱斯特城的比赛中攻入一球被判无效后，公开反对视频技术。

狼队主教练努诺·埃斯皮里托·桑托批评了视频助理裁判(VAR)的做法，因为他的球队在周日英超首场比赛0-0战平莱斯特城的比赛中曾攻入一球。

比利时中场登东科尔在第53分钟进球，但是在VAR的干预下，进球被取消了，技术显示球在进攻过程中击中了博利的手臂。

当赛后被问及VAR时，桑托并没有对这一决定提出异议，但他明确表示，他担心这一过程会影响比赛，特别是球迷行为的改变，因为蓝狐的球迷们正在庆祝对登东科尔的判罚。

“我没有看到(登东科尔的进球被判无效的画面)，但我相信他们。我们能做什么?(VAR)有一台电视，他们可以暂停画面。”桑托在赛后接受天空体育采访时表示。

“但我担心的是，我们不要毁了比赛。以前没有的，现在不应该有。我们拥有如此优秀的英超产品，我们不能失去它。这是球迷来这里的目的，而不是在没有进球的时候庆祝。这并不是真正的足球庆祝。有进球你才会去庆祝。创造这样的时刻不利于比赛的气氛。”

VAR的介入消耗了1分38秒的时间。桑托坚持认为登东科尔的进球是建立在VAR过程之上的，并重申莱斯特球迷的反应与足球是背道而驰的。

“是的，(VAR过程太长了)”他说：“然后，莱斯特城的球迷们，在我的尊重下，他们庆祝了这个进球——一个没有进球的进球。这不是比赛的心态。”

他们将在8月19日主场迎战曼联，寻求本赛季首胜。