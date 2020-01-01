狼堡射手：渴望转会英超 利物浦对我来说很特别

荷兰前锋承认他是安菲尔德俱乐部的球迷，他的许多雄心壮志之一就是转会到英超联赛。

沃尔夫斯堡前锋沃乌特·韦格霍斯特透露他有在英格兰踢球的雄心，他认为利物浦是一家“非常特别”的俱乐部。

今年27岁的他是在大众汽车球馆的第二个赛季，他于2018年夏天从荷兰阿尔克马尔转会加盟了这家德甲劲旅。

他已经证明了自己比前沃尔夫斯堡前锋多斯特和哲科的进球能力更强，在所有比赛中出场70次，攻入33球。

其他球队

哲科在曼城度过了5个成功的赛季，韦格霍斯特承认他愿意跟随波黑人的脚步来到英超，如果有机会的话，安菲尔德会比大多数球队更有吸引力。

“我一直觉得利物浦很特别，”他告诉够力足球和DAZN。“我仍然会因为‘你永远不会独行’而起鸡皮疙瘩。当然，还有其他一些伟大的英格兰俱乐部，我也一直很喜欢米兰，因为有很多荷兰人在那里踢过球。”

“我雄心勃勃，想要出人头地。也许在某个时候会在另一家俱乐部踢球，不管是在德国还是在英国。但目前这一切仍然很遥远。我现在感觉良好，并竭尽努力在这里达到最佳状态。”

韦格霍斯特在沃尔夫斯堡的表现引起了荷兰主帅科曼的注意，他在2018年3月对阵英格兰的比赛中首次代表国家队出场。

他已经为荷兰国家队出场三次，这位前锋说他现在关注的是明年夏天重新安排的欧洲杯和接下来的世界杯。

“明年的欧洲杯和一年后的世界杯对我来说都是目标，如果能够参加的话那将是非常激动人心的，”他补充道。“当我还是个孩子的时候，我做梦也没有想到这一点。当我17岁的时候，我就像一个球迷一样坐在电视机前看比赛。现在，十年后，我可能有机会亲自去那里。”

本赛季出场35次攻入15球的韦格霍斯特，是周六对阵奥格斯堡队的一员。在因新型冠状病毒疫情而停赛两个月后，德甲已经在空场的条件下重新回归了。