狮子大开口吓退国米 墨西哥真核基本无缘梅阿查

由于墨西哥中场埃雷拉开出的高额要价，国际米兰已基本放弃在今夏免签他的计划。

根据意大利知名足球界网站足球市场转会记者法布里齐奥·罗马诺的最新报道，尽管国米渴望在今夏免签波尔图中场赫克托·埃雷拉，但从目前看来，这位墨西哥国脚正离梅阿查球员越来越远。

现年28岁的埃雷拉与波尔图的现有合同将在今夏到期，此前国米将他当做今夏中场引援的头号目标。不过在一番接触后，国米可能已经将其完全放弃。据悉这位墨西哥国脚向蓝黑军团索要了一份超过300万欧元年薪的长约，而国米显然不愿意去匹配他的要价。

截至目前，埃雷拉本赛季共代表波尔图在各项赛事中出场了24次，有3球1助攻入账，依旧是葡超赛场上最好的中场球员之一。

球场上的埃雷拉堪称一位攻防俱佳的全能中场，不仅能够梳理组织球队中场，还能够帮助队友协防并在禁区外提供远射威胁。正是这些优点，才让这位墨西哥中场成为转会市场上的香饽饽。

目前国米已基本确认签下了葡萄牙球星塞德里克和马竞后防中坚戈丁，这两位球员都已经通过了球队的例行体检。如果球队想要再度提高，那就需要去签下一位中场和前锋。

除了国际米兰，马德里竞技、巴塞罗那、阿森纳、皇家马德里、罗马以及AC米兰等顶级豪门也在暗中考察这位实力派中场，埃雷拉的去留势必会在转会市场中引发一场大地震。