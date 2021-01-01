独造5球创造历史 索帅：卧轨竭尽全力说服卡瓦尼再留一年

这位乌拉圭射手在对阵罗马的比赛中表现出色，而索尔斯克亚已经决定努力说服他再留曼联一赛季。

曼联和卡瓦尼都在周四的欧洲联赛半决赛中创造了历史，红魔以6-2的比分强势击败了意甲劲旅罗马。

曼联在老特拉福德的第一回合比赛中以6-2的比分获胜，这让罗马在下周的奥林匹克球场的比赛前几乎陷入了绝境。

卡瓦尼和布鲁诺·费尔南德斯分别收获两粒进球，保罗·博格巴和梅森·格林伍德有两粒进球入账，这是红魔在欧洲赛场上57年以来取得的最佳战绩。

曼联成为继皇家马德里之后第一支在欧洲大陆半决赛中攻入6球的球队，而在1964年的欧洲冠军杯上，他们也取得了同样的成绩。

这是曼联自2007年冠军杯7-1击败罗马之后首次在欧洲取得6个进球，现在他们可以开始梦想四年来第一次赢得重要的冠军奖杯。

卡瓦尼在这场比赛的表现堪称完美，上演2传2射的好戏，总计完成了38次接球，28脚短传成功了25次，3次关键传球，7脚射门4次射正，并创造了1粒点球。

将自己在所有33场比赛中的进球数提高到了12球，34岁74天的他也成为了欧战半决赛或决赛中梅开二度的第二年长的球员。

菲利普·科库在2004-05赛季科库赛季，以34岁187天也埃因霍温在对阵AC米兰的欧冠半决赛中打入了2粒进球。

红魔现在必须在周日与利物浦的英超比赛前重新集中精力，他们必须赢得比赛才能继续保持追上遥遥领先的曼城的机会。

索尔斯克亚的球员们将在四天后前往罗马参加他们在欧联杯的第二回合比赛，然后开始准备5月9日与阿斯顿维拉的比赛。

这位乌拉圭射手与曼联的现有合同即将到期，而有消息称他想要加盟博卡青年，回到南美继续自己的职业生涯，不过索尔斯克亚强调，他会努力说服卡瓦尼继续留在老特拉福德。

“我很高兴能够拥有卡瓦尼，你会发现健康的他是如此与众不同，他现在正在弥补此前因伤缺阵的时间，他不仅仅是一位出色的射手，也拥有丰富的经验且非常镇定，他送出助攻就证明了这一点。”

“此前他曾因伤病问题远离赛场长达7个月，不过现在他已经证明了自己的价值，他知道我非常想让他再留一年，我知道这对他而言并非易事，但我已经向他保证老特拉福德球场和曼联的球迷与众不同。我正尽自己最大努力来说服卡瓦尼，希望今晚能说服他再留一年。”