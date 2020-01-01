独树一帜 阿诺德：没人希望成长为一个内维尔

阿诺德在与罗伯逊的相互竞争中对一位曼联传奇进行了微妙的挖苦。

利物浦球员特伦特·亚历山大-阿诺德表示希望改变公众对边后卫的看法，他坚称“没有人想长大后成为一个加里·内维尔”。

尤尔根·克洛普的球队在周四晚上取得了英超11连胜，在安菲尔德2-0击败谢菲尔德联。

安德鲁·罗伯逊在第四分钟为萨拉赫的进球助攻，这是他本赛季第六次助攻，仅次于亚历山大-阿诺德。

这两位球员在2019- 2020赛季的贡献得到了广泛的赞扬，他们为利物浦的进攻增加了一个额外的空间，同时也确保不会逃避他们的防守职责。

在英国BT体育的赛后采访中，当被问及罗伯逊是否帮助他达到了“新高度”时，亚历山大-阿诺德展现了他的竞争精神，然后又对前曼联后卫加里-内维尔进行了微妙的挖苦。

他说：“毫无疑问，我们的竞争力很强。我们之间有一场比赛，看谁能得到最多的进球和助攻，这对我们很有推动作用。”

“作为一对搭档，我们希望改变之前对这个位置的看法。显然有句名言是这样说的，“没有人想长大后成为边后卫或加里·内维尔”。

“我们希望引入一种不同的思维方式，这是我们在过去18个月里一直在做的事情。”

克洛普的球队目前在英超仍然保持不败，但是亚历山大-阿诺德坚持认为他们在追求国内荣誉的道路上还有很长的路要走，接下来是足总杯第三轮对埃弗顿的比赛。

“当你有动力和良好的状态时，你希望比赛继续进行。”他告诉BBC体育：“我们对事情的发展很满意。我们得到了很多积分，但是我们知道还有很多比赛要踢，还有周末的足总杯。我们期待着本赛季剩下的比赛。”

“这是我们谈论的事情——更多地控制比赛，不要太紧张。我们太开放了，去尝试去获得更多的进球。我们想要控球，让对手筋疲力尽。”

“到目前为止，我们还是不败，但我们只是赛程刚刚过半，所以还有很长的路要走。这比人们说的要难得多。上赛季我们被击败过一次，但那还不够。我们需要在每场比赛中都保持专注。”