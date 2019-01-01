独木难支 扎哈：我不能每个位置都踢

这位水晶宫球星觉得他的俱乐部对他要求太多了，他想从他的队友身上看到更多。

水晶宫前锋威尔弗里德·扎哈强调，他“不能在任何位置上踢球”，他呼吁其他球员也要站出来。

罗伊·霍奇森的球队目前在英超联赛中排名第12位，本赛季迄今为止只打进了英超最少的三个球。

扎哈在上个赛季打进10球，到目前为止还没有在2019-20赛季进球，但他相信队友们必须减轻他的负担。

扎哈在接受水晶宫球迷播客HLTCO采访时表示：“虽然我在球场上做了很多，但我不能在每个位置都踢球。我百分之百地投入，但是场上有11名球员，每个人都需要尽自己的力量。我做我的工作，但其他人也需要做他们的工作。”

这位26岁的球员渴望在夏天离开塞尔赫斯特公园，但是他发现转会阿森纳的可能性被俱乐部阻止了。

虽然对他的转会前景感到失望，扎哈表示他的身心仍然留在水晶宫。

“夏天发生的事情都已经发生了。”他说：“有人告诉我有些事情没有发生，我对此很不高兴。但我仍然是一名水晶宫球员，我想为俱乐部做得更好。球迷们关心你的健康，无论发生什么，我都会永远爱水晶宫。”

在周日联赛对狼队的比赛之前，霍奇森承认他对扎哈的进球期待更多，但是他支持扎哈找回状态。

“我对他很满意，但我不能否认他没有助攻或者进球，”霍奇森在周五说：“进球的人很少——我们只进了三个球——所以很容易记住进球的人是谁。我们对威尔弗里德的助攻和进球期待更多。我想我们会成功的。”

扎哈刚刚结束了他最辉煌的一个赛季，他攻入了10个进球，并在英超联赛中贡献了5次助攻。

对于这位攻击手来说，这是忙碌的一年，他整个夏天都在为科特迪瓦效力，参加非洲国家杯并打入八强。