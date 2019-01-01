独家 格策:对决热刺令人兴奋 梦想重回德国队

在多特与热刺欧冠16强淘汰赛打响前夕，大黄蜂大将马里奥·格策发表了一些自己的看法。

北京时间2月14日凌晨4点，德甲领头羊多特蒙德将迎来欧冠淘汰赛的首场较量，远赴温布利挑战英超劲旅托特纳姆热刺。

在本场焦点战前夕，够力足球将为您独家报道大黄蜂阵中巨星马里奥·格策对热刺、多特以及自身情况的看法和观点。

——与热刺的欧冠比赛

“他们很强大，也有着很好的足球理念，他们的主帅波切蒂诺已经执教球队很长一段时间了，一些优秀的球员也在那儿呆了很久，他们一同创建了一些东西。我们在去年欧冠小组赛阶段对阵热刺时，被他们双杀了。我们知道这场比赛有多么重要，对手们有多么优秀。这样的对决一定会很有趣，也很让人兴奋。”

——英超与德甲的区别

“当然，我只能从德甲的角度进行判断，因为截至目前，我只在德国国内联赛踢过球。从这方面来看，我很难将这两个联赛进行比较。作为一个局外人，我不得不承认英超是一个非常有吸引力的联赛，在那里，有着5-7家大型俱乐部，甚至不到联赛最后时刻，你都无法确定谁会赢得最终的冠军。这是一个非常令人兴奋的联赛，不过德甲在任何情况下都不必妄自菲薄。”

——哈里·凯恩与阿里的缺席

“毫无疑问，凯恩实力惊人，对热刺非常重要。很久之前，我就知道这样的比赛往往是由一些小事情决定的。这两位关键球员的缺阵对我们来说是一个小小的优势，但总的来说，这两场比赛仍会很困难。对我们来说，唯一重要的是踢出属于自己的比赛，尽可能多的保持身体健康，这样我们才能和最好的球队决斗。这将是决定性的。”

——自己与埃里克森的比较

“是的，你可以拿我和他比较，可以从他在球场上的位置，踢球的方式，大局观以及进球得分等方面来进行剖析。你也可以从他接连不断得优异表现中看出他的优秀。当然，这同样是我看到的他的踢球方式和成功之处，我们两人确实有一些相似之处。”

——如何评价毛里西奥·波切蒂诺

“这很困难，因为我从未见过他。但从对热刺这支球队以及球员们的评价来看，他似乎是一位名副其实的专家。他是一位优秀的教练，设法运用自己的理念来展示他想要向外界传达的那种足球。这是件好事，如果你回头看看热刺现在和过去几年的情况，你就会发现他们确实做得很棒。这主要是教练和他的教练团队所带来的，这些成绩就是让他与几乎所有顶级俱乐部帅位产生联系的原因。”

——多特蒙德本赛季的实力

“我们在上半赛季的实力当然是很强大的，因为我们在很少失球的同时，还有很多球员在前场不断射门得分。我们就是这样去赢得比赛的，尤其是那些令人紧张的对决。我们在各项赛事中都改变了比赛，这是一项伟大的成就。当然，这一切自然而然地增加了诸多繁琐的工作，不过一切都是值得的。现在，我们要尽可能地去保持稳定。”

——多特球员替补上场经常进球

“当然，我还没有经历过这种状态，不过我知道，能够上场取得进球并帮助球队，这是一种很棒的品质。这对所有的球员都很重要，因为每个人都知道他是团队的一部分。当然，在某种程度上，这样事情的发生并非是不证自明的。”

——有关罗伊斯（罗伊斯将伤缺本场比赛）

“他非常重要。无论从哪方面来看，他都代表了足球运动员极高的水准，还在今夏接过了多特的队长袖标。这对他来说是一项新任务，他掌握得极为出色，这不仅仅是说他在球场上的表现，也是他在球场外的所作所为。他会承担责任，有时在更衣室里会变得更大声。他设法去发现、处理事情并培养自己判断事件重要与否的感觉。他把自己的表现带到球场上，这也让他的表现更加出色。”

——有关自己重回国家队

“我肯定想要重回国家队，要知道我很早就曾入选过和加入过那个团队。我知道在那里的时间有多宝贵，我也知道可以在那里庆祝什么样的成功以及那里的环境和队友。当然，我同样很清楚国家队在踢哪一种的足球，这些都是我回归国家队的积极因素。任何踢球的人都想为国效力，这是显而易见的。”

——球队主帅法夫尔

“我相信我们都需要一定的启动时间，一开始确实有点困难，我必须去习惯他的思想与足球哲学，以及他所要求的那些东西，与此同时，我也在试着让他知道我能做到这一切。我无法看穿他的头脑，但到上半赛季结束时，我至少感觉到了他对我的努力做出了反应，这从我踢的比赛数量上就能有所体现。我认为我可以给球队奉献一定的价值，教练也很欣赏它。”

——如何处理和解决困难

“随着时间的推移，你会学到很多东西，尤其是在年轻的时候。而在岁月的流逝后，你又会变得平静。你总会发现新情况，并去妥善处理他们，这就是我已经获得的品质。我希望自己能充分利用自己的处境，无论外部因素如何。当然，这一切不会在一夜之间发生。你也会犯错，经历一些事情，有起有落，就像在生活中一样。你只需要为自己过滤留下重要的东西，然后重新定义焦点。当你收获经验后，你就会更好地了解自己。”

——对足球中“黑白“生意的看法

“我之前就对此发表过评论。这很有趣，但现在这是商业的一部分。事实是，足球世界现在关注的焦点是真实存在的市场机遇。这也是为什么会这样操作的原因。当然，就我而言，这已经不是第一次了。”

无论是多特蒙德还是热刺，都十分渴望赢下本次欧冠16强比赛的两场比赛。要知道在上赛季，大黄蜂小组赛阶段便折戟沉沙，而白百合也在16强阶段就被尤文淘汰出局。就格策本人而言，帮助球队进军欧冠8强，也是他重新迎回主帅和球迷信任的绝佳途径。