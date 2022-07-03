独家解析C罗想要离开曼联的原因

C罗离开曼联的传闻愈演愈烈，那么葡萄牙人为什么有这种想法呢？

GOAL确认，C罗已经通知曼联方面自己想要离开球队，前往其他俱乐部效力。

在回归仅仅1个赛季后，葡萄牙人已经告知老特拉福德的管理层，自己想要离队，并且明确了离队原因。

消息源同时也透露，C罗经纪人门德斯已经着手与潜在买家联系。

C罗为什么想要离开？

C罗想要参加欧冠联赛的决心在临近职业生涯尾声时愈发强烈，但是上赛季曼联未能跻身英超前四位，丧失了新赛季冲击欧冠的资格。C罗则希望能够在其他球队继续争夺这项俱乐部的最高荣誉。

37岁的C罗已经要求曼联放他离队，当然前提是球队拿到了一份较为合理的报价。

此外，C罗还认为曼联方面下赛季不太可能向冠军发起冲击，即便冲击前4名也存在不小的难度。

考虑到葡萄牙人已步入职业生涯的最后几年时光，他不太可能愿意错过任何一次欧冠资格。这也意味着，这一次C罗离队的决心很坚决。

C罗可能会去哪儿？

门德斯已经与多支豪门球队取得联系，目前拜仁慕尼黑和切尔西都有可能成为C罗的新东家。意大利媒体则称，C罗有可能会重返意甲赛场。

据GOAL了解，至少有一支球队已经对C罗发出了正式邀请。

曼联是什么态度？

曼联坚持认为C罗是球队的非卖品，也是滕哈格新赛季阵容中的关键人物。

这个夏天，曼联错失了努涅斯，除了阿贾克斯边锋安托尼以外，球队缺少其他备选。

滕哈格原本计划C罗将在新赛季领衔球队的攻击线，明年夏天再寻找合适的核心球员。

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