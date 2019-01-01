独家专访王霜:留洋确实困难重重 要为世界杯拼尽一切

对于首届Goal25 China获奖者王霜，够力足球亲赴前线对她进行了面对面采访，一起来听听这位武汉姑娘有什么想说的吧。

去年12月， Goal够力足球 官方公布了首届 Goal25 China 的评选结果，效力于巴黎圣日耳曼女足的中国球星 王霜 成为了最后赢家。Goal够力足球中国站也特地在前不久飞抵法国巴黎，对她进行了一次全面专访。

穿越9000公里，武汉姑娘王霜从自己的家乡抵达了远在异国他乡的巴黎，加盟了当地首屈一指的球队——PSG女足。作为近些年来旅欧球员的典范，王霜的一举一动都牵动着中国球迷的心，当然，她也没让我们这些球迷失望，而是不断用突破自我的方式，让球迷和媒体聚焦于自己。

不仅仅是俱乐部，这位总是笑着的漂亮姑娘在国家队层面也赢得了不少人心，未来的她甚至有希望超越孙雯等中国女足传奇，到达前辈们都没能来到过的高度。

虽然在大巴黎女足发挥出色，王霜显然也有着自己的苦恼之处，虽说自己是抱着学习和提高自我的心态来到这里的，但一些文化、语言的隔阂和来自场内外的压力也在一直困扰着她。

“我觉得法餐挺简单的，就是做起来挺简单的。好像咱们中国的菜做得好像挺复杂的，像我自己在家做意面，和煎牛排、煎鸡排，我觉得好简单啦，就是用黄油在那个锅上面弄一下，然后再把牛排和鸡排就那样放上去，煎个10分钟就差不多好了。但是做中国菜的话，又得洗又得切，然后还得去炒干嘛的。”

法国的饭菜确实简单且味道不错，但身处异乡他国的王霜似乎依旧有些想家，尤其是作为一个爱吃的姑娘，更想念那些在武汉随处可见的可口美食。

“像我们在武汉的话，早上热干面，然后，还有牛肉粉，就是豆皮……这些就是武汉的一些小吃啊，还有早上的那种早餐，就基本上都不重样的。”

对于初抵欧洲的王霜来说，语言绝对是需要客服的最大困难，这一切都在制约着她。

“语言方面可以是我最最最重要的一块了，所以自己还是在想一些办法，就是请老师教，然后去学。”

虽然已经来到法国一段时间，但王霜还没有一个人独自远行的经历。

“自己还不太敢到处坐火车去别的地方玩，因为还是，语言不行嘛，所以你就是语言这一关过不去，哪都走不了。”

在巴黎女足队内，现在的王霜还只是更多地去扮演“倾听者”的角色，无法把自己的想法第一时间告诉队友，但难能可贵的是，王霜并没有像许多初登欧洲的球员一样去封闭自己，相反，她正尽力去改善这一切。

“现在我还不能够把我想表达的东西去告诉她们，更多时候我只能去倾听，然后我尽量的去接收他们的一些信息。我喜欢交朋友，去学习，队友有来自巴西瑞士的，还有和我同年龄段的加拿大的，关系都挺好的，比赛时也会一直在喊我的名字，一直在叫我，一直在鼓励我。”

当然，除了文化和语言上的不同，加盟巴黎后的王霜还在努力适应着一些训练比赛上的差异。

“中国与法国赛场上的区别很大，国内在冬天这个季节会去广州昆明储备体能。这边是跨年度赛季，冬天时在比赛。这边赛事主办更正式，法国杯、欧冠、法国联赛组织的相对紧密。”

在这里，身体训练更加重要，法国的身体对抗更强硬，同时节奏更快。为了应付这些并延续自己的良好状态，王霜还进一步提高了对自我的要求，比如在业余时间会更多的去健身房加一些力量练习。

巴黎之旅困难重重，王霜也在按照自己的规划一步步前行，目前她在俱乐部的情况不错，已经颇具球队核心的样子，尤其是她还从这里收获了感动。

“对里昂的进球，在做庆祝动作的时候，感觉到四面八方所有球员都冲过来拥抱我的那一刻，我觉得我自己很幸福，也自己确实偷偷的在家里欣赏很多遍。”

幸运的是，这位中国姑娘也在球场内外征服了外国人，正如她的一位队友所说，王霜很热情，也很开朗，她和我们大家都相处得很好。我们也和她学了几句中文，比如“你好”。

在国际上，中国人一直给人留下一种谦慎温和的印象，王霜也不例外。尽管已经小有成就，成为了第一位在欧冠中取得进球的中国球员，但她并没有过分骄傲，而是以一种淡定的状态看待这一切。

“我觉得还好吧，不管是欧冠、联赛还是法国杯，我把每场比赛都当做一种普通的比赛。所以能够进球，或者是帮助队友取得进球，对我来说都是很开心的。因为我来这里就是，第一是提高自己，第二就是学习。所以我对什么赛事上的进球，也没有特别大的一个起伏。”

作为浪漫之都，巴黎自然也少不了娱乐项目，不过有些遗憾，王霜还没能亲身体验下名声在外的迪士尼公园。

“还没有，但是听说迪士尼好像刺激性的项目挺少的哈，就是小朋友玩的他们都说，但是挺漂亮的哈，听说。说不定哪天可以去（不太远的、圣丹尼斯省那个特别刺激的游乐场）去玩一玩。”

球场上的王霜意志坚定，从不服输，生活中，也敢于冒险，尝试刺激性的项目，尽管如此，她依旧有着属于一些自己的囧事。

“我喜欢玩过山车，你要是说蹦极的话我还是挺怕的。有一次就是我想和朋友一起去玩蹦极，上去了，刚踏上去，算了，不行不行，我有点有点有点害怕，我有点低血压，我怕我下去了直接高血压冲上来了，我就说算了算了，我放弃。”

虽然总是被誉为中国女梅西，但王霜现实中的偶像确实尤文巨星C罗，葡萄牙人的许多特质吸引着她。

“C罗对足球的偏执、专注很吸引我，足球这个事情上好像没有比他更专注于足球的了。”

作为一位探路者，王霜目前在中国足球背负着许多压力在前行。对于接下来6月份的女足世界杯，她也有着自己的一些看法。

“我现在正努力让自己保持好状态，现在我们这批队伍，在从男足过来的贾指导的带领下，其实跟以前已经有了很大差别，现在的中国女足可能更接近男性化的节奏和对抗模式，男足的一些理念还有一些好东西被灌输给了我们。对于这一点，其他国家的球员可能并不了解，所以她们目前应该是挺担忧的，世界杯的时候说不定一下子不适应我们的这种变化。”

去年11月29日，王霜在阿曼赢得了2018年亚足联颁发的亚洲足球小姐奖项，继加盟PSG后再次成为了中国媒体的绝对焦点。尤其是现在，这位武汉姑娘的一举一动几乎都处于聚光灯下，对于这一切，她也有着自己的担忧。

“我觉得压力挺大的，所有的中国媒体的目光全部都聚集在我一个人身上的时候，我觉得还蛮有压力的。足球不像单项运动，11个人，23个人去参加比赛，不应该如此。现在这种情况，我怕我接受不了。成绩好不好不是取决于一个人，而是取决于这整支队伍，是取决于一个集体当中的23名球员。所以我希望媒体们，多去关注我其他队友们的状态。我这边自己也会给自己一些压力，让自己能够尽快地保持一个好的状态，然后回到国家队，跟着大伙的步伐，一起去打世界杯。”

在王霜之后，另一位中国球员的代表，武磊也加盟了西班牙人。相信在之后的数年，规划与留洋将成为中国足球发展的主要方向。作为一位“成功者”与“先行人”，王霜也给出了一些自己的看法，在她看来，心态至关重要。

“亚洲球员来到欧洲踢球，确实对我们来说困难很大，因为一个文化语言上面不能够适应，有很大反差，毕竟这是一个竞争的项目，很残酷，也很激烈，亚洲球员来到欧洲，或多或少还是会差一些，从心理层面，就会觉得比别人差一个阶段，所以，想要出国来踢球，就一定要保持好的心态。如果没有一个好的心态去看待问题，很容易迷失自己。”

和在国内时相比，如今的王霜可以说得到了全方位的提升，在球技得到进一步锻炼的同时，也变得更加美丽、成熟和自信。尤其是她的微笑，给所有人都留下了深刻印象。

女足世界杯即将到来，希望届时王霜能够与她的22名队友能够冲破所谓的死亡之组，对冠军奖杯发起冲击。与此同时， Goal够力足球 也希望中国足球，尤其是女足，能够涌现出更多高水平的足球运动员，这也是王霜当选、够力策划这一评选活动的重要原因之一。