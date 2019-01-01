独家专访多特妖星桑乔:小罗是我偶像 罗伊斯让我成熟

桑乔可以说是英格兰目前是最闪耀的新星，即将重回英格兰足坛的他也接受了够力足球和DAZN的独家专访。

明天凌晨4点，三狮军团新晋国脚杰登·桑乔将身披多特蒙德球衣重回英格兰赛场。届时“大黄蜂”将做客温布利球场，与英超劲旅托特纳姆热刺争夺欧冠八强席位。

在这场关键战前夕，够力足球和DAZN对这位本赛季炙手可热的足坛超新星进行了一次独家专访。

——上周你的俱乐部遭遇了本赛季的第一次大挫折（德国杯出局），球队是如何应对这种情况的？

“这当然很艰难，比赛会有输、赢或者平局。但这些都是过去式了，我们应该关注的是接下来与霍分海姆的比赛（本场比赛也已经打完）。之前的一切都已无法改变，你必须继续前进，投入到接来下即将到来的比赛中。”

——你的意思是认为球队能“战胜”这次失败？

“我认为我们有能力克服这一点，我们都知道对阵霍分海姆会是一场艰苦的比赛，所以每个人都在积极准备并休养生息。”

——下周对阵热刺的欧冠淘汰赛将会是一场精彩的对决，你也曾在英格兰踢球，你觉得重回那里，对你个人意味着什么？

“没什么特别之处，只是单纯地在我的家人与朋友面前踢球，因为他们没有机会来德国看我，我觉得这真的很棒。我可以向英格兰球迷展示我的想法，因为我确实也在为三狮军团效力，但实际上并没有多少球迷看过我的比赛，所以这将是另一种展示我的身份与表达自我的一种方式。”

——你会为朋友和家人准备多少张球票？

“我最多能拿到30张票，所以我会提供给他们30张。”

——回顾你职业生涯的早期，你肯定在青年队和很多有才华的人一起踢过球，有些人会得到职业合同，有些人不会。成为职业球员和半路离开之间有什么区别？

“只是个人表现上的一些区别。你可能是最好的场外球员，但如果你不去在球场上展示出这一点或者去影响比赛，那么就做教练喜欢看到的事情，去为你的球队赢下比赛，这可能就是二者不同的地方。与此同时，如果你在球场上拥有着令人惊叹的技术，但球场外的所作所为却十分糟糕，你可能同样无法成为一名职业球员，这就需要你自己学会如何管理自己。我觉得我自己在球场内外都还不错，也许我不是最好的那个，但我并没有我见过的那些人那么糟糕。我很幸运能有这样的机会，我真的很感激这一切。”

——现在很多英国球员都想去德甲或者其他联赛，你认为你这一代人是否应该更勇敢地走出去，拒绝英超球队提出的一些发展建议？

“我不能代表每个人去发说什么，我只能谈谈我自己的情况，那就是我想踢球，并且一直都想成为一名职业球员，让人们看到我时，会惊叹‘哇！’，就像我以前看到罗纳尔迪尼奥时那样，我希望有朝一日自己能像他一样，到达他的高度，让别人看到我时会不由自主地惊叹‘哇’！”

——成为职业球员的道路并不平坦，你是如何处理遇到的问题的？

“这就是生活，总会碰到很多问题。很多人认为你不行，又有很多人认为你就是世界最佳。你永远无法得到100%的支持，所以你就需要去学会如何管理这所有的一切，这是一个问题。我觉得我的团队在某种程度上帮助了我，从而造就了今天。”

——除了成为职业球员，你还有没有一些后备计划？

“对我来说，就只有足球，我没有退缩过，尽管在学校里我不是最好的那个。”

——在学校里最喜欢的科目是哪个？

“在英国，我们叫体育课，主要是一些运动，显然你也可以看得出来我是哪种学生。不过文化课对人来说总归是好的，你需要通过让自己在生活中进步。幸运的是，我的事业把我带到了另一个地方，我总是很感恩和感谢，我只想继续坚持下去，继续前行。”

——你谈到了罗纳尔迪尼奥，那么你的榜样是谁？

“我的榜样就是罗纳尔迪尼奥。这背后的原因是，他能够轻而易举地击败那些对手，做到了其他人在他那个时代没有做到过的事情。这就是为什么我将他视为榜样。”

赖斯·纳尔逊是你的一个朋友，你们的关系怎么样？你总是互相推动彼此吗？你喜欢被彼此树立成榜样吗？

“对于来自同一地区的球员，大家总会去讨论谁更好，是我还是他。即使是我们现在的朋友，也会抱着故意让事情变得更棘手的态度去问这种问题。不过我不这么认为，我认为我们两个人能够互相帮助，这就是我们需要的。尤其是作为好朋友，我们需要互动推动，让彼此都努力工作。所以如果他进了一个球，我就会觉得自己也必须进一个。你明白我的意思吗？这就是我们互相促进的方式。我认为这是可行的。如果我们踢得不好或者我们本可以做得更好，我们都会告诉对方。我们会在训练时将其添加到各自的比赛中。这就是我们真正会讨论的内容。”

——谁是你遇到过最好的队友？俱乐部和国家队中。

“这很难说，我和许多优秀的球员一起踢过球。斯特林必须算一个，罗伊斯也绝对是其中之一。我和许多伟大的球员打过交道，如果我不说，我觉得他们会被感动。”

——谁是你遇到过最好的对手？

“好问题，但我会说无法回答。”

——让我们放轻松点，除了C罗和梅西，你觉得现在世界上最好的球员还有谁？

“内马尔和姆巴佩。他们的进球数都很疯狂，这本身就说明了一些问题。特别是姆巴佩，他表现得非常棒，尤其是他还那么年轻。为未世界上每一位年轻人定下了基调，每一位年轻人都应该仰视他，因为在他这个年龄段，他真的是一个疯狂的人。他赢得了最佳年轻球员、世界杯，并且还很年轻，如果他继续这样下去，还可以赢得更多。”

——你会如何描述和评价罗伊斯？他对你产生了什么影响？

“他和斯特林都对我的生活产生了巨大影响。罗伊斯帮助我成为了一名成熟的球员，他可以告诉我什么时候我能上什么时候不能。你可以看到，当我在对阵法兰克福的比赛中取得进球后，他当时就告诉我，放松，做你自己，实际上你没有什么可失去的，目前为止你踢得很好。那场比赛是一场大赛，我有点紧张，你甚至可以说我有点拖后腿，不过最终我还是进入了比赛状态。在球场外，我们在一起也很开心，一起聊天，一起冷静下来。这就是我们在球场内外的关系。”

——你谈到了大型比赛 ，你是如何在赛前一两个小时进行准备工作的？

“我只是真得去听自己的音乐，它让我平静，为接下来的比赛做好准备，让我兴奋。”

——你会进行一些仪式吗？

“我最喜欢的艺术家是美国艺术家Lil Baby。他可能是我播放列表中的第一选择。”

——作为一名英国人，你如何描述一个典型的德国人？

“我不知道，但你们都是好人！”