独乐乐不如众乐乐 斯特林想建学校传递快乐足球

拉希姆•斯特林担心，布伦特议会将否决翻新在他成长的地方附近的一个历史悠久的休闲中心的提议。

曼城前锋斯特林希望在伦敦北部的布里奇公园社区中心成立一所面向弱势儿童的学校，这个地方原本将高价出售给开发商。

斯特林的团队周一与议会领导人进行了会谈，向他发出了一个明确的信息:任何项目都必须自筹资金，并且不能在那块土地上进行。

《体育邮报》理解斯特林的感受，他觉得当局正积极地劝阻他去追求这个项目，而议会官员也不会助他一臂之力。

鉴于对该地区的眷恋，斯特林希望该中心将保留原址，并愿意就自己购买该中心进行谈判。

议会在初次见面对英格兰球星的态度感到泄气，他们估算建一座新学校需要3500万英镑。

斯特林的计划将为来自贫困地区的儿童提供一个追逐梦想的空间。

这将包括一座教学楼，同时他还希望创造一个环境，让年轻球员能够看到通往足球巅峰的道路。

议会还表示，政府没有为该计划准备资金，他们希望斯特林支持政府的重建计划。

他们辩称，此次出售将带来新的住宅、生意和现有休闲中心的升级，但这将遭到社区的抵制。

布伦特地方议会称，附近的其他地点将符合斯特林的计划。他们坚称，他们会为进一步对话敞开大门。

布伦特议会主席克鲁尔·穆罕默德·巴特说:“能和拉希姆的代表们交谈真是太棒了，我们非常希望听到更多关于拉希姆在布伦特建立足球学院的想法的细节。”

“拉希姆是布伦特的孩子，我们很乐意和拉希姆一起研究他这个令人兴奋的想法，特别是如果它能改善斯通布里奇和布伦特的年轻人的健康和生计的话。”

“我们已经准备好积极支持拉希姆去布里奇公园观察，如果需要的话，我们还会为他的足球学院寻找其他场地。”