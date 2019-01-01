独中两元 索帅：这是拉什福德在我手下的最佳表现

在红魔主场战胜热刺之后，挪威主帅对英格兰前锋大加赞赏。

索尔斯克亚说拉什福德在对热刺的比赛中是他在曼联10个月里最好的表现。

由于拉什福德的梅开二度，红魔在周三晚上以2-1的比分战胜热刺，在英超联赛中排名第六。

这位22岁的球员将他本赛季在英超的进球纪录改写成15场9球，在开场仅6分钟后，他就以一记劲射开场，并在半场结束后罚进点球。

曼联主帅在赛后赞扬了英格兰射手“梦幻般的”贡献，并很高兴看到他在面对强敌时表现出的成熟和沉着。

“这是他在我手下最好的表现。他很成熟，对抗优秀的英超球员很强大，”索尔斯克亚说：“他的点球很冷静，他的第一个进球也是如此，我们知道他有很多进球，他有三到四次机会。

“就好像他回到了操场或后花园。我们想让他们踢得开心，外面没什么危险的——只有75000人，想要看到他们最好的一面。”

索尔斯克亚称这场至关重要的胜利标志着他的队伍“重建”时期的开始：“当你赢球的时候总是很高兴。孩子们一直在学习和进步，但今晚我们在很长一段时间里都很出色。”

“这三分对我们来说意义重大。本赛季我们有太多的平局，丢掉了太多积分。这是我们在过去两场比赛（谢菲尔德联队和阿斯顿维拉）中得到的宝贵教训，我们以一种出色的方式反弹。”

“我们已经开始重建。我们已经做出了我们必须做出的决定，我们希望把俱乐部建设得更好，我不能只考虑短期的事情。当我们在比赛中取得三到四场胜利时，他们会再次感受到曼联的实力。”

本周末，红魔将前往阿提哈德球场挑战曼城，届时他们希望缩小与排名第四的切尔西之间8分的差距。