状态奇佳 安切洛蒂：列文可以成为欧洲顶级前锋

这位新上任的太妃糖主帅已经享受了一个完美的开局，这要感谢这位年轻前锋的进球状态，他希望这种状态能够继续下去。

安切洛蒂在古迪逊公园球场管理着他的新球队，他说埃弗顿前锋多米尼克·卡尔维特-列文具备成为“顶级前锋”的一切条件。

在安切洛蒂执教的第一场战胜伯恩利的比赛后，卡尔维特-列文在周六对纽卡斯尔的比赛中梅开二度，确保了意大利人的任期从两连胜开始。

在安切洛蒂的职业生涯中，他成功地培养了伊布拉希莫维奇、莱万多夫斯基、本泽马和德罗巴这样的顶级中锋，所以他知道怎样才能造就一名顶级中锋。

“在我看来，卡尔维特-列文是一个非常棒的前锋——他的头脑非常棒，在禁区里很聪明，而且很犀利。”他告诉记者。

“但他还年轻，因此他需要提高。他是个谦虚的人，话不多。”

“我认为他将成为英格兰和欧洲的顶尖球员。他有成为顶级射手的所有素质。”

卡尔维特-列文在圣詹姆斯公园的两粒进球意味着他现在正享受着他俱乐部生涯中最多产的一个赛季，也很享受与安切洛蒂一起工作。

现在他已经22岁了，这是他第一次在各项赛事中都取得两位数的进球，超越了他过去两个赛季最好的8个进球的纪录。

这场胜利使埃弗顿在英超积分榜上上升到第10位，并将他们在联赛中的不败纪录延长到5场。

“球队的精神真的很好，他们为彼此而战，他们喜欢努力工作。”安切洛蒂说。

“这就是关键；现在我们将有更多的时间去工作，踢出更好的足球，但在我看来，比赛的某些部分真的很好。”

“我真的很喜欢比赛的结果和表现。”

“我们有困难，同样，在上半场的下半场，我们遭受了很多，失去了对比赛的控制。

“前25分钟我们踢得很好，踢得很好，有很多机会。纽卡斯尔进入了比赛，很难避免他们施加的压力。”

“幸运的是，我们在下半场并没有失去控制，我们对比赛有了更多的控制。我们的确丢了一个球，但我们的反应也确实很好。”

安切洛蒂的球队将在2020年的头两场比赛中接受考验，届时埃弗顿将客场挑战曼城和利物浦。