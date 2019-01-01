状态大勇渐成大腿 大黄蜂德球王渴望击败曼城捧杯

杰拉德·德乌洛费乌曾帮助巴塞罗那赢得了西甲冠军，但他认为如果沃特福德继续前进，这个赛季将会是他一生中最美好的时光。

在周六沃特福德以2-1战胜哈德斯菲尔德的比赛中，德乌洛费乌梅开二度，使他本赛季的进球数达到11个。

这是他职业生涯中最高产的一个赛季。现在西班牙人决心取得更多的进球，因为格拉西亚的球队正在追逐欧战资格和足总杯冠军。

在5月18日的足总杯决赛中，沃特福德将面对志在夺得三冠王的曼城。

在本赛季第28次出场后，德乌洛费乌决心留在球队，并让球队更加辉煌。他说：“如果我们能赢得足总杯并在英超联赛中排名第七，这将是最好的赛季。我感觉很好，打前锋很自由，空间很大。这就是为什么我感觉很好，我可以进更多的球。我以前在边路踢过球，边路你必须后退一点，在离球门更远的地方踢球。这个赛季不同了，我离球门更近了。我经常来这里踢球，踢了很多比赛。我的职业生涯很长，因为这是我在顶级联赛的第六年。每一次，我都在以这样或那样的方式旅行。每个球员都想踢好每一分钟，但有时我在很好的大球队里，当你年轻的时候，这很难。但我在这里真的很开心，经常踢球，你可以在球场上看到这一点，这就是我处于这种状态的原因。”

德乌洛费乌现在的目标是在本周主场对南安普顿和狼队的比赛中再得6分。

在一段成功的租借期后，这位25岁的球员去年夏天以1100万英镑的身价从巴萨加盟沃特福德。他补充道：“（对阵哈德斯菲尔德）的第一个进球跟足总杯半决赛的很类似，半决赛那个更漂亮一些。我们很高兴能参加决赛，为奖杯而战。但是首先我们想拿到第七名，我们必须先考虑最近四场比赛。否则我们将以不太好的方式进入决赛。也许这个星期可以决定这个赛季。”