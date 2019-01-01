状态回勇 索尔斯克亚：林加德的回归太棒了

这位27岁的球员在红魔背靠背击败热刺和曼城的比赛中发挥了关键作用。

曼联主教练索尔斯克亚相信林加德在为红魔经历了半个起伏不定的赛季后已经回到了最佳状态。

林加德在球场上的表现一直不太好，他在20场比赛中只有一个进球和一个助攻，在此期间仅有6次英超首发。

在球场外，林加德在社交媒体上也引起了争议，因为他在过去几年里发布了几篇有问题的帖子。此外，由于他参与了“JLingz”服装品牌，他对足球的关注也受到了质疑。

但是在本周的比赛中，林加德交出了他本赛季最出色的两场表现，他在对阵热刺和曼城的比赛中首发出场，这两场胜利似乎可以扭转曼联本赛季的颓势。

挪威人承认他很高兴看到林加德在本周的两场胜利中发挥了重要作用。

索尔斯克亚说：“我们每个人在球场内外都有事情要处理，他必须要处理的事情，这是我们之间的事情。很高兴看到他回来。”

“他是一个彻头彻尾的曼联人。他是红色的，他有出色的态度和出色的工作效率。”

林加德在状态上的下滑让他失去了在英格兰国家队的位置，但他的教练希望看到他度过这段艰难的时期。

“你可以批评任何人任何事，这是一些人认为他们拥有的特权。”索尔斯克亚继续说：“对我来说，作为一名主教练，我必须照顾这些孩子，不管他们是好是坏。和他一起工作很好。我在预备队时就执教他，我让他在预备队对阵伯恩利的比赛中初次登场。看到他恢复到原来的样子真好。”