犯众憎 林加德争议视频遭内维尔质疑：像个傻瓜

这位前曼联后卫对这名中场球员在网上的行为表示担忧，但他说社交媒体是一个“较小的恶魔”。

前曼联后卫加里·内维尔质疑那些通过社交媒体引发争议的球员的心态，但他表示，与以往的球员醉酒四周相比，这些事情相对来说只是小事。

此前，26岁的杰西·林加德在Instagram上发布了一段来自迈阿密度假公寓的说唱视频，引发了球迷的批评。

曼联球迷在推特上表达了他们对这位球员行为的不满，尤其是据报道他将在老特拉福德续约并加薪25%。

主教练索尔斯克亚也表示对这名英格兰球员的个人录像印象不太好，这张照片是在他与队友马库斯·拉什福德和罗肖恩·威廉姆斯度假时拍摄的。

内维尔现在已经介入到关于球员使用社交平台的争论中，并质疑林加德上传此类内容的决定。

“你为什么要做一些可能会招致批评的事情?”这位前英格兰国脚问道。在他19年的职业生涯中，他代表曼联参加了超过600场比赛。

“作为一名球员，你必须在做任何事情之前问自己几个问题。这对我有帮助吗?这会让我成为一个更好的球员吗?这会让人们对我感觉更好吗?它能给我赚钱吗?这会让我的教练或多或少喜欢我吗?如果答案是否定的，那么最好不要这样做。一个人在社交媒体上看起来有点傻，却没有赢得足球比赛，也没有踢得那么好，这个人的想法真的很糟糕。”

“但话又说回来，在另一方面，他付出了自己的一切，他是个年轻人，社交媒体是现代媒体的一种形式，所以克服它吧。”

现年44岁的内维尔是英国著名的天空体育评论员，他是第一个承认自己在为红魔效力期间犯了很多欠缺思考的错误的人。红魔是他在1992年至2011年间效力的唯一一家俱乐部。

虽然他声称林加德的行为让他摸不着头脑，但这位前右后卫表示，心态和健康水平的变化几乎已经根除了足球的饮酒文化。

“我们都会犯错，我也犯过很多错误。”内维尔在曼彻斯特足球酒店举行的足球科学会议上说：“杰西·林加德不怎么喝酒。20年前，去度假的人会喝醉四周。哪一个更糟——一个人在社交媒体上开玩笑，或者连续四周喝醉？你宁愿你的球员保持清醒，也许整天训练，和他的队友们开玩笑。这绝对没有我们20年前那么糟糕，那时球员们会离开5到6周，然后回来时就超重了。

“这些运动员现在跑得更快，吃得更好，喝得更少。他们都在一场比赛中跑13、14公里，其中一些人在高强度下跑1500米，而20年前加里·内维尔和他的队友还没有做到这一点。这就是我退役的原因，因为我亲眼所见，我再也无法达到那个水平了。

“当我们一路走来时，仍然存在周六-周三-周六的饮酒文化，每家俱乐部都在这么做。我们停了下来，我们没有这么做，我们赢得了联赛前五次冠军中的四次，完全是基于体能，因为其他俱乐部还在喝酒。

“想想利物浦和香料男孩（90年代媒体讽刺的利物浦球员组合），他们得到这个绰号不是没有原因的。他们还在外面喝酒。我们没有。”