犯众憎 巴尔德斯被巴塞罗那解雇

这名西班牙人已经被解除了他在红蓝军团U19队的职务，此前有报道称他与俱乐部的青年足球主管意见不合。

巴塞罗那解雇了青年A队主教练维克托·巴尔德斯，即时生效，因为有传言称他和帕特里克·克鲁伊维特在幕后发生了争吵。

巴尔德斯在离开巴塞罗那五年后，于今年7月回到诺坎普执教U19队。

这位37岁的前门将从拉马西亚走出，在俱乐部12年的辉煌岁月里，他赢得了6次西甲冠军和3次欧冠冠军，成为俱乐部的传奇人物。

他曾被期望监督巴萨新一代球星的发展，但他的教练生涯被过早地缩短了。

广泛的报道表明巴尔德斯和俱乐部的青年主管克鲁伊维特意见不一致，两人之间的摩擦在上周达到了沸点。

巴尔德斯在周六巴萨U19以2:1战胜塔拉戈纳的比赛中并没有出现在场边，他已经在周一早上被正式解雇了。

巴塞罗那在他们的网站上发表了一份声明，其中写道：“巴塞罗那俱乐部已经告诉维克托·巴尔德斯，他不再是青年A队的教练，也不再属于俱乐部。从2010年就在拉马西亚的现任青年B队教练阿蒂加·弗兰克，将成为青年A队的教练。”

够力足球了解到克鲁伊维特并不是唯一一个在巴尔德斯执教的80天里对他不满的人，几位俱乐部官员对他在训练场内外的表现感到愤怒。

当这位前西班牙门将坚持使用4-4-2阵型时，更多的人表示惊讶，这与巴塞罗那在青年阶段严格的4-3-3阵型相违背。

巴尔德斯与青少年新星安苏·法蒂密切合作，直到赛季初他取得了重大突破，并坚称如果他继续努力，他可以成为一名“精英球员”。16岁的法蒂本赛季为巴萨出场6次，攻入2球，成为俱乐部历史上最年轻的西甲得分手。