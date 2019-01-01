特雷泽盖和赞布罗特力挺萨里

尤文图斯两大名宿特雷泽盖和赞布罗塔对于萨里的任命发表了看法。

前尤文图斯球星赞布罗塔和特雷泽盖相信意大利冠军已经对毛里齐奥·萨里做出了很好的任命。

这位前那不勒斯和切尔西主帅在本月初被宣布为尤文图斯主教练，赞布罗塔和特雷泽盖认为他是最合适的人选。

“他是一个出色的教练，一个优秀的人。”特雷泽盖在马来西亚柔佛州举行的JDT全明星慈善比赛之前说道。他为尤文出场超过300次。

“这对他来说是一个新的角色。一个新的机会，一个新的故事。我们会看到的，但我很高兴，因为他是一个非常好的主帅。”

赞布罗塔也表达了他对萨里的支持，但是他认为60岁的萨里必须在安联球场呆上一段时间。

“我喜欢萨里当教练。”他说：“现在他身边有一个重要的项目。我不知道是长时间还是短时间。但是，当然，他需要时间来组织尤文图斯的一切，因为这是一份新的工作，也是一个新的机会。”

萨里并不是唯一一位在2019- 2020赛季重返意甲的前切尔西主教练，安东尼奥·孔蒂将在五年内第一次执教意甲球队。

赞布罗塔曾效力于国际米兰的同城对手AC米兰，他相信孔蒂的加盟会让梅阿查的球迷更加兴奋。

“我们可以看到球迷的反应，赛季门票在一周内就卖光了。”他说：“这是新教练带来的结果，所以球迷们非常乐观。”