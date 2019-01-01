特里相信维拉已为英超准备好：我们不是来凑数的

维拉在周一的英冠附加赛决赛中以2-1击败德比郡，从而在下赛季升入英超。

约翰·特里表示，阿斯顿维拉已经准备好迎接在附加赛决赛战胜德比郡后重返英超的挑战。

在温布利2-1击败德比郡后，维拉在周一确认了他们在三年后重返顶级联赛的位置。

埃尔·加齐和约翰·麦金为迪安·史密斯的球队建功，随后弗兰克·兰帕德的球队在最后10分钟凭借着马丁·瓦格霍恩的进球追回一球。

维拉保住了他们的英超联赛席位，并在赛季后半段完成了一个令人瞩目的逆转，史密斯的球队从3月份在积分榜下半区的球队变成了升超的球队。

而史密斯的二号人物特里相信，当新赛季出现在英超时，维拉将会蓄势待发。

特里说：“我们不是去凑数的。我认为我们已经准备好了。我们的进步是非凡的，这意味着我们可以留住像格拉利什、麦金这样的顶级球员。这是杰克（格拉利什）的足球俱乐部，他从小就在这里，很高兴见到这一切。我们有合同到期的球员，当然，我们需要加强实力来实现飞跃，但如果我们作出正确的引援，我相信我们会很好。”

2016年，维拉在灾难性的赛季结束后从英超降级，当时他们只得到17分。

下个赛季，诺维奇和谢菲尔德联队也将升入英超联赛，诺维奇在2016年与维拉一起降级，谢菲尔德联也将在缺席12年后重返英超。