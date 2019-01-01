特里皮尔：都赖科斯塔 马竞人人都喊我鲁尼

这名前托特纳姆热刺球员在转会西甲后职业生涯重新焕发了活力，他在西蒙尼的带领下尽情享受生活。

基兰·特里皮尔承认，他很难摆脱队友迭戈·科斯塔在马德里竞技给他起的绰号“韦恩·鲁尼”，但他“热爱”在西班牙首都的“每时每刻”。

这名前托特纳姆热刺右后卫发现他的职业生涯在转会西甲后重新焕发了活力，自从本赛季初加盟西蒙尼的球队以来，他就给球队留下了深刻的印象。

他的新生活为他赢得了球迷的赞赏，并让他重新回到了英格兰国家队。

然而特里皮尔透露，他在某些地方更出名的是他的前国家队队友的名字，他最初被马竞前锋迭戈·科斯塔这样叫是个玩笑。

“这只是因为我是这里唯一的英格兰球员，而鲁尼是他听说过的唯一一个；也可能是其他原因。”他告诉《卫报》：“他这么叫我是因为这是他第一个想到的名字。无论我走到哪里，他们都会喊鲁尼。当我热身的时候，每个人都在喊。每个人。我要感谢迭戈。所有的名字。”

特里皮尔在加盟热刺之前曾在伯恩利成名，他认为自己的“干净利落”的表现和离开英格兰只会改善他的前景。

“我又开始享受我的足球了。”他补充道：“我和费尔南多（略伦特）和托比·阿尔德韦雷尔德谈过西甲联赛，他们说我会很喜欢，所以我想：‘用双手抓住它。’我听到人们说这是一种风险，有一些警告，但它没有吓到我。我认为这是一个很好的机会。当我第一次和我妻子谈起这个的时候，她有点震惊。”

“语言需要时间。我得耐心点。我只是想让他们知道我在努力。我不能要求一个更好的团队了。最重要的是我很享受我的足球。我来到了一个不同的联赛，不同的环境，不同的文化，一切。也许新的挑战唤醒了我。上个赛季我就是在那里看到我有时注意力不集中。有时它会导致丢球，我知道的。在过去的16个月里我已经说过很多次了，我的防守需要提高。人们质疑这一转会，但这是一个完美的团队。如果我为西蒙尼踢球，我知道在防守上我可以提高。”