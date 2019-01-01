特里皮尔自知表现不尽人意：落选三狮我认了

这位热刺后卫对索斯盖特的决定没有任何抱怨，但他发誓要重新回到球队中来。

托特纳姆后卫基兰·特里皮尔承认他应该被排除在英格兰国家队的大名单之外，因为他的表现不够好。

这位28岁的球员没有入选下周在葡萄牙举行的欧国联决赛的索斯盖特23人大名单。

利物浦的特伦特·亚历山大-阿诺德和曼城的凯尔·沃克是三狮军团的两名右后卫人选。

在这次缺席的一年之前，特里皮尔在英格兰进军俄罗斯世界杯半决赛的过程中发挥了关键作用，包括在英格兰负于克罗地亚的半决赛中攻入了首球。

然而，这位前伯恩利后卫承认，他的状态下降意味着他不配留在球队。

相反，这位28岁的球员正专注于提高他在俱乐部的状态，以迫使自己能在下个赛季重返大名单。

“我很感激他(索斯盖特)给我的所有机会，”特里皮尔说。“我知道我需要做什么才能回到英格兰队。”

“我知道我需要踢得更好，我没有入选是对的，因为我一直表现不好，我知道这一点。”

“我知道我需要做什么才能进入那个团队。特伦特和凯尔这个赛季的表现令人难以置信。他们理应得到上场的机会，而我没有，就是这么简单，我知道这是事实。”

“我需要在夏天重新收拾一下自己，完全恢复健康，在新赛季的时候重新回来，试着再次吸引索斯盖特的目光。”

“我是第一个知道自己踢得不好的人，我愿意承认这一点，但你可以从中学习一些东西。”

“这个赛季已经过去了，我很高兴它已经过去了，但是英格兰的情况，是的，这是一个艰难的决定，但我愿意接受加雷斯的决定。”

英格兰将于6月6日在吉马良斯(Guimaraes)举行的首届国联半决赛中对阵荷兰队，这是英格兰自1966年世界杯(World Cup)以来首次有望夺得冠军。

如果三狮军团击败科曼的球队，他们将在6月9日波尔图的决赛中迎战东道主葡萄牙或瑞士。