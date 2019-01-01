时机不对 特里皮尔：热刺在错误的时间卖了我

这名后卫承认他在2018-19赛季打得很艰难，但他认为热刺可能过早地套现了他。

基兰·特里皮尔承认他在上赛季后半段很挣扎，但是他认为托特纳姆热刺在出售他的时候犯了一个错误。

在经历了令人失望的2018-19赛季后，这位马德里竞技的右后卫今年夏天以2000万英镑(合2410万美元)的价格加盟了西甲俱乐部。

特里皮尔在西班牙开局不错，他在西甲处子秀中得到了一个助攻，马竞在本赛季有一个完美的开局。

“整个赛季我没有任何借口。”特里皮尔说：“我(糟糕的)表现开始于圣诞节后，老实说，我的上半赛季过得还不错，但那就像一场车祸。砰的一声，一切都不顺心。我踢得不好。我听到他们卖我的传闻，这并不好，但这确实发生了，这就是足球。（波切蒂诺）没有说他想让我离开。我想和主席谈谈这件事。我和主教练谈了他的计划，但我没有得到肯定的回答，也没有得到否定的回答。所以你会有这样的印象。这是令人失望的。我为俱乐部付出了一切，我想留下来，我还有几年的合同，但一切都是有原因的。我和教练并没有因为关系不好而离开，他为我做了很多，我非常尊重他。只是几件事，我试着和主席谈谈，但没有得到真正的答案。”

这位右后卫认为热刺过早的放弃他可能是个错误。特里皮尔补充说：“我们在世界杯上都表现得很好，但在那之后的一个赛季我并没有取得最好的成绩。这不是一个容易的决定。我热爱英超，但我现在在西甲，而且热爱它。我在世界杯上设立了高标准，他们知道我能做的有多好，但我只是觉得热刺可能在错误的时间把我送走了，因为我只是需要那四周的休息来恢复，因为我一直在与伤病作斗争，希望能带着新鲜的、准备好的面貌恢复过来。所以也许我可以留下来，但我不后悔。”

这一个低迷的赛季后，特里皮尔落选了欧洲国家联赛的名单。

“我和加雷斯（索斯盖特）通了40分钟的电话。我坐在卧室里。我崩溃了。因为我的表现，我一直在期待着。”他说：“到处都有竞争，所以不能回到阵容中确实是你脑海中挥之不去的问题。有四名右后卫为他们的俱乐部做得很好，所以你需要踢得好才能留在英格兰队。”

特里皮尔现在已经回到英格兰国家队，备战2020年欧洲杯预选赛对阵保加利亚和科索沃的比赛。