特里皮尔庆幸是科斯塔的队友：他可难对付了

这位英格兰国脚后卫很享受在西班牙和前切尔西前锋，以及评价颇高的教练迭戈·西蒙尼一起工作的时光。

基兰·特里皮尔说，对抗迭戈·科斯塔是“一场噩梦”，他生活在“自己的世界”，这位英格兰国脚很高兴和马德里竞技的前锋处在同一战线。

在2019年夏天转会到西班牙之前，这位前托特纳姆后卫对这位反复无常的前切尔西前锋了如指掌。

在英超联赛中与科斯塔交手后，特里皮尔意识到了科斯塔的实力。

现在，他被赋予了一个洞察这名火热外表背后的球员的机会，这名出生在巴西的西班牙国脚被广泛认为是足球比赛中最丰富多彩的人物之一。

特里皮尔现在已经准备好了，29岁的他承认科斯塔喜欢成为球场内外的焦点。

“和他比赛简直是噩梦。”特里皮尔告诉BBC体育。

“你想让他加入你的队伍。这个赛季我和他一起踢球。他是在前一个月才上场的，刚开始的几秒钟他就吃到了一张黄牌。但你希望他为你而战。”

特里皮尔补充道:“他在他自己的世界里。从早上9点到晚上10点，他的时速是100英里。

“他很有趣，他是队里的小丑。”

“他是你需要的那种品质的人。他现在受伤了，但是我们非常希望他能回来帮助球队。”

科斯塔还给特里皮尔起了一个有趣的外号，教练、队友甚至支持者现在都称他为“鲁尼”。

“我不知道他从哪儿想到的。”特里皮尔说。

“这是他脑海中出现的第一个英国球员，然后我就叫这个了！”

“支持者们(这样称呼我)。现在到处都是。这只是玩笑。迭戈开始这么叫的，现在到处都是。”

在马德里与科斯塔共事的同时，特里皮尔也希望在西蒙尼的带领下充分发挥自己的能力，也是他最尊敬的教练。

当被问及阿根廷人是否可以被认为是这个行业最优秀的教练之一时，前伯恩利球星特里皮尔说:“对我来说，是的。当人们为他踢球时，他们会意识到他有多好。”

“显然有一些伟大的教练——有(尤根)克洛普，你有(佩普)瓜迪奥拉，肖恩·戴奇！但他肯定属于其中之一。”