特里主导“真蓝军”财团 有意收购切尔西10%的股份

切尔西传奇约翰-特里和前女足明星克莱尔-拉弗蒂正在组建一个2.5亿英镑资金的财团，名为“真蓝军”（True Blue），试图收购切尔西10%的股份。

由于特里最近深入研究了不可伪造代币，该投标承诺采用高科技方法，允许支持者、球员和前工作人员以100英镑以上的价格购买球迷代币，以换取投票权。

然而，该集团无法为完整的竞标提供资金，因此必须将自己加入到涉及英国、美国或沙特亿万富翁的交易中。

尽管"真蓝军"财团是由两名高调的前足球运动员领导的，但还有其他几个人在推动这个计划。

在够力足球看到的文件中，这次竞标背后的一个人物是切尔西的支持者和著名的保守党捐赠者大卫-梅勒，以及他的儿子乔纳森。

iTech Media的创始人哈利-基斯博格和投资银行家斯坦福-卢顿也是球迷和创始成员之一。

这些关系使参与竞标的人在发起竞标前能够与俱乐部的高级职员接触。

梅勒的财富来自于他的豪华房产和家庭美容业务，他可能会吸引一些对该集团的批评。

在疫情期间，他支持迈克尔-戈夫竞选保守党领袖后，获得了一份利润丰厚的PPE合同，文件称他从一个有争议的"VIP通道"中受益，该通道允许有影响力的人有机会规避通常的采购程序。

此外，他还是"总统俱乐部"的主席，这是一个只有男性参加的高端慈善活动，并涉及了性骚扰丑闻。

丑闻发生后，国会议员随后游说他从教育部的高级职位上下台。

据悉，梅勒此前还曾以慈善身份与切尔西合作。

够力足球看到的计划表明，他们将向哈弗茨和阿斯皮利奎塔提供代币，以奖励前者在冠军联赛中的进球和后者在团队中扮演的角色，这将有效地为目前的球员提供他们在球场上造成的影响相挂钩的回报。

在官宣之前，这些计划已经提交给切尔西的自身球迷，试图实现通过说服球迷来赢得人心。

这是在伦敦西部最具影响力的球迷团体切尔西球迷信托基金（CST）呼吁采取包括发行"黄金份额"在内的几项措施之后发生的。

该黄金份额将允许蓝军球迷对与俱乐部身份有关的事项拥有否决权，包括俱乐部队徽、球衣、球场或参加不同的联赛等等。

最后一点很重要，因为切尔西此前参与组建了欧洲超级联赛项目，该项目被绝大多数英国公众所广泛嘲笑。

球迷团体接着又提出了六项要求，但英国政府和代表阿布出售俱乐部的雷恩集团都不会强制执行任何此类措施。

要通过黄金份额还是真蓝军财团给俱乐部董事会引入球迷还有待谈判各方决定，然而，真蓝军财团想要被考虑，它将需要来自球迷的巨大支持。

主要的财团合作伙伴现在可以在英国时间周五晚上9点之前提出他们的报价。然后，名单将被缩减到三或四个投标，在最终作出决定之前进行进一步讨论和谈判。

政府不参与任何决策，他们只会确保罗曼-阿布拉莫维奇在被制裁时拿不到任何钱。这些钱要么被冻结，要么捐给慈善机构。