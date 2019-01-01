特罗萨德：我知道不能马上庆祝进球 因为有VAR

比利时人是最近一个批评VAR的人，此前他的球队又有一个进球被判无效。

特罗萨德说，他不想在布莱顿进球后立即庆祝，以防进球被VAR取消的可能性。

事实证明，VAR在球迷、专家和球员中引发了争议，因为从事件到裁判的最终决定之间有很长一段时间的延迟，其中几起备受瞩目的事件困扰着欧洲冠军联赛和世界杯。

本赛季在英超联赛引进VAR已经引发了一些争议，正如海鸥队所经历的那样，他们在最近两场比赛中都有进球被VAR判定无效。

在特罗萨德上周对阵西汉姆的比赛中攻入一球但被取消后，周六轮到刘易斯·唐克，他在输给南安普顿的比赛中的进球也被判越位在先。

比利时边锋特罗萨德说，他已经学会了不要马上庆祝进球，以防进球被判无效。

特罗萨德在周六的比赛后说:“上周之后，我知道不应该庆祝，从球员们的反应中，我可以看出有些事情不对劲，很明显他们会重新回看这一进球。”

“到目前为止，我们还没有从VAR的决定中获得青睐，但我们必须接受这一点，争取一个积极的结果，不要让它影响我们的表现。”

“我们对弗洛林·安东被罚下以及进球被取消做出了很好的反应——如果我们保持这个水平，那么我们的运气就会随着胜利而来。”

这位24岁的球员并不是唯一一个提到VAR带来的困难的英超人士。

狼队教练努诺·桑托也抨击了这一做法，因为他的球队在本赛季对莱斯特城的第一场比赛中也有一个球被判无效。

“我们能做什么？(VAR)有一台电视，他们可以停止图像。”他说。

“但我担心的是，我们不要毁了比赛。以前没有的，现在也不应该有。”

“我们拥有如此优秀的英超氛围，我们不能失去它。这是球迷来这里的目的，而不是在没有进球的时候白白庆祝。这并不是真正的足球庆典。当你取得进球时，你会庆祝。创造这样的时刻不利于比赛的气氛。”

与此同时，曼城主帅瓜迪奥拉呼吁管理机构解决这一问题。上周，他的球队在对阵托特纳姆热刺的比赛中的绝杀进球也被判定无效。

“他们必须解决这个问题，”他说。“比赛中的哨声现在不是很清楚。在欧冠联赛的时候他们认为手碰到了略论特，但有时候他们又不是这么看的。”