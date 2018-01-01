特立独行巴勒莫 诡异人事任命球迷直呼看不懂

迪恩-霍尔兹沃思是90年代前英超球队温布尔登以及博尔顿的名宿，退役后曾重返博尔顿并担任俱乐部董事，但他从来没有和意大利足球有任何渊源。

意大利赛场向来很少出现英格兰人的身影，保罗-加斯科因以及大卫-普拉特属于90年代登陆亚平宁赛场上的英格兰代表，近年则仅有贝克汉姆、阿什利-科尔以及乔-哈特等顶尖英格兰球星的身影出现。

然而即将又有一个英格兰人将出现在意大利赛场，但这位英伦人士的到来却让所有人都摸不着头脑。

这位名叫迪恩-霍尔兹沃思的英格兰人被意乙俱乐部巴勒莫任命为“高级足球顾问”。

现年50岁的霍尔兹沃思对于现在的球迷来说绝对十分陌生，他是90年代英超球队温布尔登以及博尔顿的锋线大将，在英超留下出场229次打进63球的彪炳纪录。

2008年以40岁高龄从低级别联赛球队达根汉姆退役后，霍尔兹沃思先后执教纽波特郡、奥尔德肖特、切尔姆斯福德以及布伦特伍德等名不见经传的英格兰草根俱乐部。

两年前，他用自己名下的公司收购了当时深陷破产边缘的老东家博尔顿，然而16个月后，他的公司经营不善被迫清盘，同时也被迫出售手中博尔顿的股份。

纵观霍尔兹沃思30年足球生涯，他从未离开过英格兰，更不用说与意大利足球有任何渊源。这也是为何这次的人事任命如此让英格兰人和意大利人摸不着头脑。

知名足球网站Squawka专栏作家奥利弗-杨-迈尔斯在其个人推特上调侃：“（巴勒莫任命霍尔兹沃思担任顾问）这是自巴勒莫当年为迪巴拉以及贝洛蒂签下锋线搭档拉弗蒂（北爱尔兰国脚）以来，最诡异的人事任用没有之一。”

巴勒莫目前排名意乙第一位，有望在下赛季重返意甲赛场。