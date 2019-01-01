特洛伊·帕洛特：爱尔兰街头走出的天生射手 穆帅器重的热刺未来

这名17岁的球员最近完成了他的英超处子秀，现在他已经是一名国家队球员了，很多人认为他可以青云直上。

回到2017年，达米安·达夫为爱尔兰街头足球的消亡感到惋惜。爱尔兰的最新一批足球运动员没有在小巷里学习这项运动，而是通过俱乐部学院学习，在那里个性和技术能力是次要的。

“无论如何，街头足球在这个国家对我来说已经死了。”达夫告诉《Stand》：“我、罗比（基恩）、理查德（邓恩）、谢伊（吉文）、利亚姆·布雷迪，约翰·吉尔斯——都来自街头，这不是一个虚构故事 。”

“我并没有把自己和梅西或者克里斯蒂亚诺·罗纳尔多做比较，但是他们确实是这么做的。那是最出色的足球运动员所做的。我正在读克鲁伊夫的书，而这就是他所做的，在街上踢球。这不是航天器学。”

达夫和罗比·基恩是爱尔兰最后两位真正的超级足球明星，两个都柏林的孩子每天都在户外踢足球，对手是年龄更大、更强壮的孩子，比赛的乐趣比输赢更重要。

在达夫的“街头足球已死”的悼词发表两年后，达夫和基恩的继任者似乎已经出现了——他们的成长方式和他们一样，放学后在街上踢足球，不管天气如何。

2019年11月，杰克·拜恩和特洛伊·帕洛特双双代表爱尔兰队参加了他们的第一次成年队先发，并以3比1的比分战胜了新西兰队。23岁的拜恩来自都柏林内城，在效力曼城5年后，他回到家乡的沙姆洛克流浪者。

与此同时，帕洛特成为了自1998年基恩以来最年轻的国家队新秀，并在新西兰的禁区外抢回球权，展示了他的街头智慧，助攻肖恩·马奎尔让球队领先。

这种勇气和决心是这位17岁的前锋在去英格兰加盟托特纳姆热刺之前在都柏林的时候养成的，他在2月份签下了自己的第一份职业合同。

拜恩相信他的国家队队友可以一路从都柏林的内城走上北伦敦的顶尖。

拜恩说：“即使只是开车到球场，我们也会经过Ballybough和Summerhill，他的奶奶的房子装饰着所有爱尔兰的东西。有来自同一地区的球员是件好事，希望我们能让那里的人们感到骄傲。”

“他在热刺显然是有原因的，他是一个顶尖的年轻天才。他才17岁，他刚刚在爱尔兰完成了他的处子秀，我认为他很出色。就他的年龄来说，他是世界上顶级的前锋。他在托特纳姆踢得很好，我想你能看出原因。”

帕洛特的天赋在他很小的时候就显现出来了，在成为贝尔韦代雷10岁以下青年队的一员之前，他曾在更年长的年龄组里踢球，并在达拉赫·奥莱利和奥斯丁·斯凯利的指导下学习。

“我们应该是在北部内城附近认识他的。很明显，他从一开始就是一个很好的球员，在球场外也是个不错的孩子。我们从他10岁左右开始拥有他，直到他去了托特纳姆。”奥莱利告诉够力足球。

“你可以看出他很有能力。他们都在那个年龄，大约10岁左右，你永远不知道他们会变成什么样，但有了他，你可以看到他的街头足球风格。当他住在这个地区的时候，他会踢很多。他就是一个天生的球员。非常聪明，在球的处理上非常精明，总是对进球有着冷酷的眼光，即使在他那么年幼的时候。”

“他为我们踢了很多位置，但他从不生气。他总是一直踢，即使他不得不在同一个周末踢两到三场比赛，他也会继续踢。他很喜欢。他就是喜欢踢足球。”

12岁时，帕洛特代表贝尔韦代雷队在德国的一个赛事中对阵来自德甲的青年队。

“那时我们才真正意识到他可能做到什么。他在那场比赛中脱颖而出。”奥莱利解释道。

14岁时，埃弗顿邀请这名前锋为他们在北爱尔兰的比赛中踢球。在第一场比赛中，帕洛特对阵流浪者打入四球，并赢得一个点球。他的表现足以让一大批英格兰和苏格兰的俱乐部为之倾倒。

奥莱利承认：“在我们看那场比赛的时候，甚至在比赛结束前，每个球探都会过来，或者在比赛结束后给我们打电话，邀请他过来参加几天或一周的试训。”

“它就是从那里发展起来的。在他去热刺之前，他和其他几家俱乐部在一起。他和曼城、埃弗顿、阿斯顿维拉、凯尔特人都有过几次交流。但是当他第一次去热刺的时候，他马上就喜欢上了。在那之前，曼城的一切都很吸引人，但是当他一到热刺，他就回来说‘我喜欢这里’，他在那里感觉有点像在家里一样。”

帕洛特从2017年就加入了热刺，但是现在已经在一线队的边缘了。他在9月份与科尔切斯特联的联赛杯比赛中在波切蒂诺的麾下完成了他的处子秀，并入选了欧洲冠军联赛小组赛的大名单。

2019年12月，他在新上任的热刺主帅若泽·穆里尼奥的麾下完成了自己的英超处子秀，成为本赛季迄今为止英格兰顶级联赛中最年轻的出场球员。他已经在欧洲冠军联赛中出现在了替补席上，但是他还没有上演欧冠首秀，尽管他是热刺19岁以下青年队阵容中的关键一员，并且在青年欧冠小组赛中以6粒进球成为赛事并列最佳射手。

帕洛特的技能是在都柏林的大街上学到的，现在他正在与热刺一线队的世界级球员一起训练。克里斯蒂安·埃里克森对这名早熟的17岁球员印象深刻，他希望在托特纳姆热刺球场取得重大成就。

埃里克森对记者说：“作为一名如此年轻的球员，他是一名出色的前锋，他的跑动和得分都非常出色。特洛伊不是一个害羞的人。他会强硬对抗后卫。我读到他在爱尔兰对阵新西兰的处子秀上表现很好，我希望他能在爱尔兰和托特纳姆踢更多的比赛。”

与此同时，奥莱利毫不怀疑，这只是帕洛特的开始。

“他只会越来越强大。”奥莱利继续说道。“我记得他在很小的时候就开始这么做了。在他面前的每一小步或每一个小挑战，他都能昂然迈过。无论是在联赛出场还是被国家队征召，或是随国家队或热刺进入成年队，他都能从容应对。”

“他现在是城里的热门人物。以他的能力，他是一个天生的得分手，我想他可以走得很远。只要一切顺利，他可以在顶级联赛中发挥。如果一个人能如此随心所欲地进球，我想他能走多远就走多远。”