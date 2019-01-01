特朗普祝贺美国女足夺冠 但不一定请来白宫

特朗普总统祝贺美国队第四次获得世界杯冠军，但是否能访问白宫还不确定。

周日，美国总统唐纳德·特朗普在推特上祝贺美国队赢得女足世界杯冠军，但他是否会在白宫招待女足世界杯冠军还有待观察。

美国队以2-0击败荷兰队，在世界杯上蝉联冠军，梅根·拉皮诺和罗斯·拉维尔在下半场进球。

终场哨响后不久，美国总统特朗普在推特上写道:“祝贺美国女足赢得世界杯！精彩刺激的比赛。美国为你们所有人感到骄傲!”

特朗普在美国参加法国世界杯期间一直坦率直言，美国女足球员梅根·拉皮诺发表视频明确表示，如果她的球队最终夺冠，她不会访问白宫。

他还对这位34岁的世界杯冠军、最佳射手和最佳球员进行了点名，因为她在国歌响起时拒绝唱歌或把手放在胸前以示抗议。

他写道:“梅根永远不应该不尊重我们的国家、白宫或我们的国旗，尤其是因为她和她的团队已经付出了这么多。”

如果国家队收到邀请，她们是否会去白宫仍然存在疑问，但是主教练吉尔·埃利斯不相信会有这样的邀请。

当被问及是否会参加在白宫举行的庆祝活动时，她说:“我还没有被邀请。”

记者回答说:“我相信你会的。”然而，埃利斯笑着说:“好吧，我不打赌。”

在美国，访问白宫是获胜运动队的传统，但特朗普备受争议的总统任期内一些运动队却反潮流而行。

NBA金州勇士队被取消了2017年的访问邀请，原因是球星斯蒂芬·库里表示，他不确定自己是否会去。

自特朗普当选总统以来，20支获得美国主要体育赛事冠军的球队中，有10支球队拒绝了特朗普的访问。