特尔施特根：2019起起伏伏 2020剑指欧冠

虽然加泰俱乐部在2019年成功卫冕上赛季的西甲冠军，但他们对于欧冠冠军的等待只能延续到2020年。

2019-20赛季，巴萨在欧冠半决赛中遭遇最终问鼎冠军的利物浦。虽然首回合在诺坎普，巴尔韦德的球队3-0轻松取胜，但顽强的红军次回合狂轰四球零逢对手上演惊天逆转，以总比分4-3淘汰巴萨。

这已经不是巴萨第一次出现占得先机却惨遭逆转的尴尬局面了。2018年4月，他们同样是在四分之一决赛首回合4-1击败罗马，但在次回合3-0负于罗马，因为客场进球数少一球而无缘晋级。

特尔施特根希望能够在本赛季纠正这些错误，他坚信俱乐部里的每一个人，都在向着同一个目标努力。

当被到对于2019年度的整体看法时，这位德国门将告诉FIFA官网：“这一年经历了很多起起伏伏。”

“显然不管是巴萨还是我本人，都在尽可能地争取成功。我们赢得了很多比赛，但很遗憾没能走进欧冠决赛。”

“但无论如何，我还是认为我们我们的团队总体来说还是度过了不错的一年。”

“我们一直在进步。上赛季我们赢得了联赛冠军，并且设定了很多雄心勃勃的目标。”

“很遗憾我们没能在欧冠和国王杯中实现他们，但这就是足球。”

“你永远不之后未来会发生什么。我相信我们可以从中吸取很多经验，我们可以在经历这些不好的事情的同时也在学习。”

现在，在欧洲赛场加冕被认为是巴萨本赛季的首要目标，他们上一次捧起大耳朵杯还要追溯到五年以前。

对于是否会将欧冠冠军设定为2020年的重要目标，德国人给出了非常确定的答案：“是的，一直如此，每年都是如此。这个问题很好回答。”

“在这家俱乐部，我们一直希望赢得所有能够赢得的冠军。每项荣誉都很重要，欧冠冠军显然更加重要。”

“我们（在欧冠中的）开局不错，希望能够在这项赛事中长期保持下去。”

巴萨目前在欧冠小组赛F组中积8分，位列小组第一。当地时间周三晚间，他们会坐镇主场，迎来德甲劲旅多特蒙德的挑战。