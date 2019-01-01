特尔施特根：库蒂尼奥能成为拜仁德甲“绝对资产”

巴萨门将仍然是这名被允许在夏天离开诺坎普的球员的忠实粉丝，他希望巴西人能在他的祖国德国茁壮成长。

菲利浦·库蒂尼奥被认为是拜仁慕尼黑和德甲的“绝对资产”，他的前巴塞罗那队友特尔施特根希望看到巴西人在德国“踢得开心”。

在夏季转会期间，诺坎普为一名天才球员打开了大门。

各种各样的目的地都在讨论中，巴萨努力腾出空间和资金把内马尔带回俱乐部，最终安联球场胜出。

拜仁租借库蒂尼奥一个赛季，其中包括价值1.2亿欧元(1.1亿英镑/ 1.33亿美元)的买断合同。

这名27岁的球员还在适应新的环境，但是在特尔施特根的支持下，他已经开始展现了自己的能力。

这位德国门将在接受采访时谈到了这名现已回到了自己的祖国的球员：“我只希望他能踢得开心。”

“他不仅是一名出色的球员，而且是一个更好的人。”

“对他来说，和巴萨在一起并不总是那么容易，所以我希望他能在拜仁再次享受足球，我希望他感到舒服。”

“关于他的能力没有太多可说的，因为他是德甲的绝对资产。”

特尔施特根将密切关注库蒂尼奥在德甲的表现，但他也需要关注自己。

这位27岁的门将是巴萨的首选门将，同时也是国际足联最佳门将的候选名单上的一员，但在国家队比赛中，他仍然是拜仁世界杯冠军球员诺伊尔的替补。

在主力门将的战役中，特尔施特根说：“这不是一个简单的情况，但耐心是球员工作的一部分。

“每个职业都有需要等待的时刻。

“我已经确定了我的优先事项。

“我想要尽可能的成功，并有成为国家队主力门将，但不是不惜任何代价。”

“足球是一回事，但对我来说，人性才是最重要的。”

“我希望能够对着镜子说，‘你一直在诚实地工作，在内心表达了自己的抱负，但你总是很公平，也不会表现得很疯狂’。”

特尔施特根目前为国家队出场22次，而年仅33岁的诺伊尔已出场89次。