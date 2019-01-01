特尔施特根：巴萨在欧冠被逆转是因为心理问题

他的主教练因为过去两年的失利而饱受批评，但这位门将说，应该受到责备的是球员，而不是战术。

巴塞罗那门将特尔施特根将球队在欧冠中连续被淘汰的原因归结于心理缺陷，而非战术缺陷。

巴塞罗那此前连续两个赛季均在淘汰赛浪费了首回合的三球优势，先后被罗马和利物浦逆转出局。主教练巴尔韦德因此受到了严厉的批评，但这位德国国门认为失利是在球场上，而不是在教练席上。

“这些结果不是战术上的，而是心理上的。”特尔施特根告诉11 Freunde：“我们必须深入研究这些心理问题。这就是为什么我永远不会说这种事不会再发生在我们身上。我们都僵住了，因为没有任何解释。你会问你自己：‘我怎么能以一种合理的方式解释我们为什么在第一回合以3-0获胜后没有晋级？’”

这位27岁的球员牢牢地占据着诺坎普的头号门将位置，但情况并非总是如此。他承认在从门兴格拉德巴赫加盟后的头几个赛季，他对自己在球场上的时间感到不满，并寻求转会。

“第一年之后，我以一种非常明确的方式告诉俱乐部，我对自己的处境不满意。”他继续说道：“在那之后，我告诉他们事情不能再这样下去了，我打算签约另一家俱乐部。”

现在他是俱乐部级别的一号门将，他也希望成为国家队的第一选择。他和曼努埃尔·诺伊尔正在为德国队的位置而战，但是特尔施特根表示他们仍然保持着友好的关系。

“我们有着良好、专业的关系。我们是运动员。我们是两个总是为实现目标而奋斗的球员。个人关系与竞技状况无关。我们做得很好，没有把这两件事混在一起。”