特尔施特根对巴萨未来守口如瓶：你永远不知道

这名27岁的球员在他的俱乐部一直处于最佳状态，他期待着周三对阵皇家马德里的关键比赛。

马克-安德烈·特尔施特根说他在巴塞罗那很开心，但是在周三对阵皇家马德里的国家德比之前，他对自己在诺坎普的未来保持沉默。

这位前门兴格拉德巴赫门将在2014年夏天以1200万欧元(950万英镑/ 16.5美元)的价格加盟了巴塞罗那，并从此锁定了一号门将位置。

在接受DAZN和够力足球的独家采访时，特尔施特根分享了他对自己未来的看法，并展望了周三西甲的比赛。

“在足球界，你永远不知道会发生什么。我想让俱乐部开心，留下我的印记。这是你期待的比赛，是让人们兴奋的比赛。”

“以前，政治局势紧张，这意味着比赛无法进行。你必须了解情况，谨慎行事。对我们来说，皇马永远是一场危险的比赛。他们在赛季初也遇到了一些问题，就像我们一样。联赛变得更强大了，尤其是在身体上。再也没有简单的比赛了。”

特尔施特根在2014年10月第一次参加国家德比时未能首发，他坚称这让他感到“有点生气”。这名门将也解释了他对关于他对德国国家队不满的猜测的立场。

“我没有参加我的第一场国家德比——我有点生气，因为我当然想参加每一场比赛。”他补充道：“我每天都在进步，即使只是一些小事情。我的守门员教练何塞·德拉富恩特相对来说比较挑剔，他总是设定新的目标，让我们守门员发挥出最佳水平。”

“你必须尊重别人的意见。我这样做了，其他人也应该这样做——这就是这个话题的结尾。对我来说，（关于德国门将位置的）争论并不是媒体大肆渲染的那样的。我试着去表现，一次又一次地奉献自己，让国家队教练很难选择。这就是我所能做的。”