特劳雷谈艰难童年：我本可能加入帮派出售毒品

作为来自马里的父母的儿子成长在一个艰苦的环境中，这位英超边锋的生活本可能会变得非常不同。

狼队球星特劳雷讲述了自己作为在巴塞罗那长大的移民家庭的孩子所面临的困难，他透露曾有几次被街头帮派接触，试图招募他去出售毒品，并参与其他非法活动。

为了过上更好的生活，特劳雷的父亲在25岁左右的时候从马里搬到洛斯皮塔莱(l’hospitalet)并在那里工作了几年，然后与妻子一起在加泰罗尼亚建立了自己的家庭。

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他出生在巴塞罗那，在佛罗里达的布罗克斯长大，那是一个并不富裕的地区，主要由移民和吉普赛人组成，尽管他的父母希望他们的孩子能过得最好，但24岁的他以前从未远离危险。

事实上，如果特劳雷没有成为一名成功的职业足球运动员所需要的专注，他的生活可能会有很大的不同。

“是的，很多次了，”当被问及黑帮是否曾试图招募他时，这位边锋说。“我，我的兄弟，我的多米尼加朋友，每个人。在那个时候，成为帮派的一员会让你很受欢迎。”

“但我们有不同的心态。我们想成为足球运动员，而不是某个帮派的成员。你几乎每天都能看到打斗，而我们并不想打斗。”

“当然，我打过架。我上学的学校里有帮派。他们经常打架。我看到了枪，还有拿着棍棒、刀子、瓶子等等一切去打架。”

“洛斯皮塔莱现在做得很好，一切都平静多了。”

在特劳雷周围成长起来的许多有才华的年轻足球运动员本可以走上同样的道路，但对于那些想要快速赚钱的年轻头脑来说，太容易受到其他影响了。

“他们中的很多人(退出了足球，加入了一个帮派)，”他继续说道。“我在当地和他们踢过球，他们太不可思议了。但他们不再踢球了，转而去贩卖毒品，或者因为亲戚关系而加入了帮派。”

“这些团伙控制着不同的地区。根据你要去的地方，他们会问，‘你是哪个帮派的？你住在哪里？你为什么在这里？’如果他们不认识你，或者即使你没有任何问题，这仍然会成为一个麻烦。”

“所以有些人就会生气，从而加入敌对帮派。这种情况经常发生。这就是为什么它如此复杂的原因，你需要知道你想要什么，并且保持专注。”

“不管你来自哪里，即使是一个艰苦的社区，总有善良的人知道他们想做什么。最重要的是尽快做出决定。例如，在一场打斗中，您需要快速决定是否要遵循相同的路径。

“你看到很多次的打斗，它们是如何运作的，一个团伙是如何运作的，或者警察是如何调查这些团伙的，街道是如何运作的，它们是如何运输毒品的。如果你想做非法的事情，它就在那里，你可以更容易地得到那些东西。”