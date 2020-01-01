特劳雷：我没有做举重练肌肉 长这么壮是遗传

西班牙边锋声称基因是他发达力量的最大因素。

足球运动员中没有多少人比狼队的攻击手阿达马·特劳雷强壮。

这名23岁的球员本赛季彻底摧毁了对手的防线，这名前巴塞罗那青训球员在英超联赛中实现了自己的价值。

在本赛季的20场联赛中，特劳雷进了4个球，贡献了4次助攻。

虽然特劳雷目前轮廓分明的体型表明他对举铁应该并不陌生，但他透露他实际上在训练中并不使用重量。

“我的训练？我不做举重。很难以置信，但我不做举重。”特劳雷告诉La Sexta：“这是遗传。我锻炼，但我很快就长壮了。”

但在你过于兴奋之前，有一点很重要，那就是特劳雷仍然在健身房很努力。

在狼队最近发布的一段视频中，这名边锋的动作非常刻苦，主要依靠的是阻力而不是重量。

现在拥有如此惊人的力量，这位边锋的速度也毫不奇怪，前阿森纳后卫马丁·基翁最近表示，很高兴看到特劳雷充分利用了他的优势。

“看到一个人最终驾驭了他难以置信的速度，这令人喜悦。”基翁告诉《Match of the Day》：“我以前说过他是一个驾驶法拉利的初学者，但是现在他通过了考试，最终取得了好成绩。”

特劳雷在狼队的良好状态引发了人们对他的俱乐部未来的猜测，这名拉马西亚产品最近并没有排除未来转会皇家马德里的可能性。

利物浦主帅尤尔根·克洛普也是特劳雷的超级粉丝，他称特劳雷是比莱斯特城前锋杰米·瓦尔迪更大的防守威胁。

“他真的很危险。在一个大空间里，杰米·瓦尔迪很难防守，但我要说特劳雷更难防守，因为他的速度非常快。”克洛普在12月说。

“他终于找到了为他找到位置的主教练。在米德尔斯堡他是与众不同的，但必须有人给他正确的信息。”

他是一个非常非常出众的天才。你绝对想不到他会这么年轻，但他仍然很年轻，现在他找到了（合适的教练）。很明显，总有一天它会发生，而现在它发生了。这对狼队是好事。”