特别揭露：梅西有权在赛季后结束与巴萨的合同

加泰罗尼亚方面正试图说服他们的球星续约，但他可能在每个赛季结束后离开。

梅西与巴塞罗那的合同到2021年，但这位阿根廷球星有可能在本赛季结束后就先离开。

这位五次金球奖金球奖获得者于2017年11月与加泰罗尼亚俱乐部签下了目前的这份合同，尽管俱乐部主席何塞普·玛利亚·巴托梅乌几个月来一直在谈论他不可避免的续约。

然而，到目前为止，梅西还没有签下一份新合同，而巴托梅乌可能会感到紧张，因为俱乐部的明星球员没有义务再呆两年。

够力足球可以证实，由于他的合同中的一个条款，梅西在32岁之后可以单方面决定离开诺坎普。

今年6月，这位球员庆祝了自己32岁的生日，这意味着现在的他可以选择结束与红蓝军团近20年的联系。

这一条款意味着梅西可以在每年6月30日决定终止他与巴萨的合同，尽管他不是俱乐部第一个授予这一权利的球员。

巴萨的传奇人物普约尔、伊涅斯塔和哈维每年都有机会——在相同的年龄结束自己的职业生涯。

梅西不想对俱乐部的经济征税，也不希望续约，俱乐部同意在双方同意的情况下继续续约，这位明星前锋可以在32岁时选择离开。

然而，巴尔尔韦德的球队希望梅西能像普约尔、伊涅斯塔和哈维一样，在本赛季结束后依然保持出色的状态，因为这位全球偶像几乎没有放慢脚步的迹象。

这位巴萨和阿根廷国家队的队长本赛季因为夏天的伤病而缺席了比赛，但是上赛季他在俱乐部50场比赛中打进了51粒进球。

巴托梅乌在2月份证实，他们仍在试图说服他为俱乐部效力更长时间。

“梅西的合同将在两年内到期，但考虑到他的表现，我们还将拥有他很多年。”巴托梅乌说。

“梅西很聪明，他知道如何衡量事物。如果他感觉好，他会告诉我们。”

“当他决定时，我们将续签他的合同。梅西是历史上最好的球员。”

然而，梅西一直与回归祖国联系在一起，因为他已经承认，他想在职业生涯结束前为他儿时效力的纽维尔老男孩队(Newell’s Old Boys)效力。

“我很乐意，但这并不容易，因为这意味着回到阿根廷。”梅西在3月说。

“我必须考虑孩子们，蒂亚戈已经开始成为一个大男孩，所以他和我们一起做决定。

“我当然想为纽维尔踢球，但我真的不知道会发生什么。”