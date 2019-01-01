牢记使命 西蒙尼：马竞依然是人民的队伍

这位阿根廷教练相信，面对不断增加的财政活动，他的俱乐部依然如旧。

尽管马德里竞技的经济有所增长，主教练迭戈·西蒙尼强调他们仍然是一家为人民服务的俱乐部。

现在，马竞在升级后的万达大都会球场踢球，并在夏天完成了俱乐部创纪录的若奥·菲利克斯的签约，马竞已经开始展示他们的财政实力。

但是，尽管西蒙尼承认他们在一个方面发生了改变，但在其他方面，他们仍然是人民的球队。

“我解释得很清楚，但有些人误解了——很明显，我们不能成为拥有这样一座球场的人民球队，而且我们已经为若奥奥·菲利克斯支付了1.26亿欧元。”他解释道：“但在社会、道德和情感上，我们仍然是人民的团队，因为这是我们的根，尽管我们在经济上有所增长。”

马竞延续了他们在西甲联赛的完美开局，以1-0险胜莱加内斯。

西蒙尼的球队一开始很难将他们的优势转化为机会，菲利克斯在第71分钟助攻比托洛打入决定性进球。

虽然马竞的表现远不能令人信服，但马竞教练很欣赏莱加内斯在赛季初所带来的挑战。

“我们需要赢。我们希望以不同的方式赢得比赛，因为比赛持续90分钟。这就是为什么我们在寻找解决方案时改变了体系。莱加内斯以他们想要的方式接近比赛，但幸运的是我们知道如何克服它。我喜欢知道怎样受苦；比赛会在不同的时刻被分割，有些时候你不得不忍受痛苦。”

马竞将于9月1日在主场迎战埃瓦尔，目前他们在前两场比赛中取得了两场胜利，在西甲联赛中排名第二。