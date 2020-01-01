爽就对了 内马尔支持大巴黎摆出四前锋狂攻

巴西人想继续和迪马利亚，毛罗·伊卡尔迪和姆巴佩并肩作战，尽管他们的防守暴露了弱点。

内马尔希望巴黎圣日耳曼保持他们的全力进攻，尽管摩纳哥曾两次追平，在王子公园上演了一场惊心动魄的3-3平局。

内马尔状态正佳，梅开二度，并造成了巴洛-图雷的乌龙球，但摩纳哥在周日巴黎的比赛中表现得和他们不相上下。

内马尔和迪马利亚在进攻中联手毛罗·伊卡尔迪和基利安·姆巴佩，但是巴黎圣日耳曼的后防线经常暴露出来。

然而，世界上身价最高的足球运动员内马尔支持主教练托马斯·图赫尔的策略。

“我们进了三个球。我认为这很奏效。”内马尔告诉记者：“我们有实力，我们知道。我认为你在这个问题上犯了一个错误，但是我做出了回应。”

他补充道：“这是一场精彩的比赛。一个很好的考验。我们没有踢出最好的比赛，但我们踢得很好。

“我们为自己创造了得分机会。我们必须继续前进，做得更好，以避免在主场丢分。”

内马尔相信周日的考验将对巴黎圣日耳曼很有帮助，因为他们将再一次为荣誉而战，下个月欧冠重新开始时，图赫尔的老东家多特蒙德将是他们十六强的对手。

“这是一场非常艰难的比赛。”这位巴西国脚补充道：“我们知道我们会遇到困难，因为他们有一个很好的团队，有实力。”

“这是一次很好的考验。我们是快乐的。这不是我们这个赛季最好的一场比赛。我们将不断提高，以完成一个美好的赛季。”