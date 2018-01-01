父亲去世 足球事业不停 斯特加特队长不休假

尽管他的父亲在周末不幸去世，斯图加特队长将不会进行任何休假。

尽管他的父亲突然去世，斯图加特宣布队长克里斯蒂安·根特纳将在赛季冬休前的最后两场比赛中出场。

赫伯特·根特纳在上周六观看了儿子的球队2:1战胜柏林赫塔的比赛后，在梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)体育场倒地身亡。他的死因目前还不清楚。

距离圣诞节休假只有两场比赛了，斯图加特给了这位球员足够的时间来哀悼，但是根特纳选择了在周二对阵狼堡和周六主场对阵沙尔克的比赛中继续上场。

俱乐部声明中写道：“克里斯蒂安·根特纳将代表球队参加德甲客场对阵沃尔夫斯堡的比赛。”

“在周一的训练结束后，队长和队友们一起开始了前往尼德萨克森的旅程。”

现年33岁的根特纳在上周六的比赛中打满了90分钟，并帮助马里奥·戈麦斯送上助攻一举拿下了比赛。

终场哨声吹响后不久，他父亲去世的消息使胜利黯然失色。

这位中场球员赛后接受了采访，在得知医生正在给他父亲治疗后，迅速赶往了医院看。

斯图加特体育总监麦克·莱施克（Michael Reschke）补充说：“在这样一个困难的情况下，每个人都是独立行动的。从一开始我们就很清楚，我们会尊重克里斯蒂安在沃尔夫斯堡和沙尔克的比赛中所做的每一个决定。

“队长继续参加接下来的两场比赛，说明了他个人与我们俱乐部的联系，以及跟特纳家族与斯图加特俱乐部非同寻常的关系。他的决定是值得尊重。”

根特纳为少年时代就开始效力的斯图加特俱乐部出场超过350次，曾在2007年至2010年期间前往沃尔夫斯堡效了力3年。此外，他还曾代表德国队出场过5次。